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5 نصائح هامة تسيطري بها على زوجك الخائن

السبت 05/يونيو/2021 - 01:30 م
الخيانة الزوجية
الخيانة الزوجية
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تستطيع السيدة أن تشعر بالتغير فى علاقتها بزوجها أو بشريك حياتها، الأمر الذى يسبب لها قلقا كبيرا وخوفا من أن يكون الرجل يخونها، وهو أمر وارد، خاصة وأن السيدات يشعرن بخيانة الرجل دون الوصول إلى دليل مادى واضح، ومن خلال هذا التقرير الذى تقدم لانا محيى خبيرة العلاقات الأسرية مجموعة من النصائح للسيدات التى تمر بهذه المرحلة:

1- عليك معرفة أسباب انجذاب الرجل لأخرى هل هى عاطفية أم روحية أم عقلية أم جسدية.

2- بعد معرفة السبب عليك تلبية احتياج الرجل إليه، فمثلاً فى الجانب العاطفى، عليك أن تكونى عاطفية وحنونة عليه كثيراً، وفى الجانب الروحى، عليك أن تشعرى به وتتقابل روحكما معاً، وفى الجانب العقلى، فعليك أن تفهميه جيداً إلى جانب أنك عليك أن تملأى عقله ويراك دائماً ذات عقل قوى ومدبر، أما بالنسبة للجانب الجسدى، فعليك أن تشبعى كل رغباته الجسدية كزوج.

3- يجب عليك إدراك أن كثيرا من تلك اللحظات تكون نزوات وسوف يعود إليك مرة أخرى، ولكن هذا لا يزيل اللوم من عليه، فهو مخطئ، ولكن عليك أن تتريثى.

4- لا تلقى كل اللوم عليه، ربما تكونى أنت مقصرة فى واجباتك أو فى احتياجاته، لذلك عليك أن تجلسى معه وتتأكدى إن كان لا يشعر بالنقص من جانبك.

5- عليك أن تبتعدى عن الروتين اليومى الممل بل عليكما أن تغيرا من ترتيب يومكما، فإذا شعر أحدكما بالملل، فسوف يجذبه أى شىء جديد من الخارج، لذلك دائماً اسعى إلى التجديد فى شكلك ومظهرك وعاداتك، وإذا سمحت الماديات أن تذهبا كل فترة فى رحلة قصيرة، افعلا ذلك.

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الزوج الخائن الخيانة الزوجية الخيانة

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