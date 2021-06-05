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بريطانيا تسجل 6.238 حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا

السبت 05/يونيو/2021 - 01:38 م
بريطانيا
بريطانيا
وكالات
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سجلت السلطات الصحية في بريطانيا، اليوم السبت، 6.238 حالة إصابة مؤكدة مختبريًا بفيروس كورونا، وهو أعلى رقم تسجله البلاد فى يوم واحد منذ 25 مارس.

 

وقد أفادت وكالة الأنباء البريطانية "بى إيه ميديا"، بأن غالبية المستشفيات الكبرى فى إنجلترا لا تسجل دخول حالات إصابة جديدة بسبب كوفيد19 فى المتوسط.

 

وكشفت التقارير البريطانية، ظهور عدد من البؤر الساخنة لفيروس كورونا، والتى أظهرت ارتفاعاً طفيفًا فى الأعداد.

 

وحذر الخبراء من أن السلالة التى تم اكتشافها لأول مرة فى الهند، والمعروفة أيضاً باسم سلالة "دلتا"، قد تؤدى إلى زيادة خطر الدخول إلى المستشفيات.

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