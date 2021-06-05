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السوبر الأفريقي ينعش خزينة الأهلي بـ19 مليون

السبت 05/يونيو/2021 - 01:30 م
بوابة الفجر
محمد الصو
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شهدت الساعات الأخيرة، انتعاش خزينة النادي الأهلي بمبلغ 19 مليون جنيه مصري، من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، بعد الانجازات الأخيرة.

وجاءت مكافآت القلعة الحمراء، مُقسمة بين التتويج ببطولة كأس السوبر الأفريقي على حساب نهضة بركان المغربي، والصعود إلى نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا على حساب صن داونز بعد الفوز عليه بدور الثمانية.

وحصل الأهلي على مقابل 5 ملايين جنيه بعد التتويج ببطولة كأس السوبر الأفريقي كما حصل على 14 مليون جنيه قيمة مكافأة الصعود إلى نصف نهائي دوري الأبطال.

ومن المنتظر أن تبدأ إدارة الأهلي في صرف مكافآت التتويج بكأس السوبر والصعود لقبل نهائي دوري الأبطال خلال الأيام المقبلة.

ويستعد الأهلي لمواجهة الترجي الرياضي التونسي، يوم 19 يونيو الجاري على الملعب الأوليمبي في رادس بذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

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