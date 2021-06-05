كل ما تريدين معرفته عن رياضة بيلاتس Reformer Pilates وفوائدها

إذا كنتِ تفكرين في الالتحاق بصفوف الـ Reformer Pilates ، ولكنكِ غير متأكّدة حقاً مما ينتظركِ هناك، فأنت لستِ وحدكِ، هناك العديد من النساء اللواتي لا يعرفن بعد عن رياضة البيلاتس.





تركز تمارين رياضة Reformer Pilates على استخدام الجسم بالكامل لتحسين القوة والمرونة، وتُعتبر رياضة البيلاتيس جيّدة للمبتدئين، وهي متاحة أيضاً لجميع المستويات، وسنقدم لكِ في هذا المقال دليل كامل حول رياضة الـ Reformer Pilates لكي نساعدكِ على معرفة بعض المعلومات حولها، قبل الدخول إلى صفك الأول.





ما هي رياضة بيلاتس Reformer Pilates ؟

في العام 1920 اخترع جوزيف بيلاتيس آلة رياضية هي عبارة عن إطار خشبي يشبه السرير مع منصة مسطحة تتحرك ذهاباً وإياباً على عجلات، ويتم استخدام حبلَين مططيين يُمسكان باليدين، أو بواسطة الرجلين للمساعدة في أداء التمارين. يُستخدم هذا الجهاز كجزء من جلسة تمارين بيلاتيس تحت إشراف مدرب. يهدف هذا النوع من البيلاتس إلى تحسين التنفس، وتقوية كافة عضلات الجسم وغيرها من الفوائد التي سنفصلها لكِ في تكملة المقال، و تحتوي الـreformer pilates على الكثير من التمارين المتنوعة التي تستهدف كل عضلات الجسم. تختلف قوة التمارين، فهناك تمارين للمبتدئين، وتمارين بيلاتس للمستوى المتوسط، وأخرى للمستوى المتقدم.





هل يساهم هذا النوع من البيلاتس في إنقاص الوزن؟ على المدى البعيد الجواب نعم يساهم في إنقاص الوزن. لكن على المدى القريب، لا لن تلاحظي أنكِ فقدتي وزناً بسرعة لأن هذه التمارين تهدف إلى تقوية العضلات، ولا تحتوي على تمارين الكارديو. لكن، هناك بعض المدربين الذين يضيفون حركات الكارديو قبل أو بعد حصة التمربن وذلك لتعزيز إمكانية فقدان الوزن.





ما هي فوائد رياضة بيلاتس Reformer Pilates ؟

تؤدي تمارين البيلاتيس المنتظمة بشكل عام إلى مزيد من القوة والمرونة والتوازن، مما يؤدي بدوره إلى تحسين وضعية الجسم، والحركة والصحة العقلية. إليكِ أبرز فوائد هذا النوع من البيلاتس.





- رياضة بيلاتس Reformer Pilates تساهم في معالجة ألام الظهر

تساهم هذه التمارين في معالجة آلام الظهر، فقد أظهرت دراسة أن بعد ممارسة هذا النوع من البيلاتس على مدى 12 أسبوع، انخفضت نسبة آلام الظهر لدى الرياضيين.





- رياضة بيلاتس Reformer Pilates تقوّي العضلات

تساهم التمارين على إنشاء عضلات طويلة ورشيقة، إذ إن التمارين تركز على تقوية عضلات اليدين، والرجلين، والمعدة. إن التطبيق المنتظم لهذه التمارين يؤدي حتماً إلى الحصول على عضلات أقوى. إن هذا النوع من البيلاتس مفيد لشريحة كبيرة مثل لاعبي الفوتبول الذين يبحثون عن تقوية العضلات، إلى العدائين الذين يبحثون عن تقوية التنفس، إلى المرأة الحامل، والنساء المبتدئات في الرياضة، وكل شخص يبحث عن رياضة لتقوية العضلات.





- رياضة بيلاتس Reformer Pilates لا تسبب ضغط على القدمين

هذا النوع من البيلاتس مهم جداً للأشخاص الذين يعانون من أوجاع المفاصل، أو الذين مثلاً تعرضوا لإصابة في الركبة، أو خضعوا لعملية في الركبة، لماذا؟ بكل بساطة كون التمارين تمارس خلال أخذ وضعية النوم على الظهر، وبالتالي لا يحدث وزن الجسم أي ضغط على المفاصل خلال التمارين الرياضية.





- رياضة بيلاتس Reformer Pilates تساهم في تحسين وضعية الجسم والتوازن

يركّز هذا النوع من تمارين البيلاتس على التعافي من الإصابات، تحسين وضعية الجسم، ورفع نسبة التوازن. تساههم التمارين على رفع القدرة على التوازن، فقد أثبتت دراسة أن بعد 10 أسابيع من ممارسة تمارين الـreformer pilates، انخفض احتمال السقوط بسبب فقدان التوازن بنسبة مرتفعة عند الأشخاص البالغين من العمر 60 عاماً وما فوق.





ما الفرق بين البيلاتس التقليدي والـ Reformer Pilates ؟

- خلال تمارين البيلاتس التقليدي تُستخدم السجادة فقط، بينما تستخدم رياضة الـ Reformer Pilates آلة مخصصة لهذا النوع من التمارين تشبه السرير.





- تمارين رياضة الـ Reformer Pilates هي أقوى من تمارين البيلاتس التقليدي.





- تتطلب تمارين رياضة الـ Reformer Pilates جهد جسدي أكبر من تمارين البيلاتس التقليدي.





- تستهدف تمارين البيلاتس التقليدي منطقة المعدة فقط، في حين تستهدف تمارين الـ Reformer Pilates كافة عضلات الجسم، وخاصة عضلات اليدين، والرجلين.





- تمارس تمارين البيلاتس التقليدي بأغلبها بوضعية يكون وجه الرياضي نحو الأرض، في حين تمارس رياضة الـ Reformer Pilates بوضعية يكون فيها الرياضي نائم على الظهر.





نصائح يجب أن تعرفيها قبل بدء ممارسة رياضة بيلاتس Reformer Pilates

- إن كنتِ حامل فإن تمارين الـ Reformer Pilates أفضل لكِ لأنكِ ستقومين بها وأنت تستلقين على ظهركِ، من دون الضغط على الرجلين. لكن انتبهي، إن كنت حامل في الأشهر الأخيرة فلا يجب ممارسة هذه التمارين قبل استشارة الطبيب، لأن الاستلقاء على الظهر لوقت طويل يمكن أن يسبب في الأشهر الأخيرة ضيف في التنفس.





- إن كان لديكِ أوجاع في الرقبة فيجب إعلام المدرب وذلك لتجنب الضغط عليها.





- إن كنتِ تعانين من أوجاع في الظهر فيجب إخبار المدرب لكي يأخذ ذلك بعين الاعتبار أثناء أداء التمارين.





- في حال كان لديكِ أية إصابات في المفاصل، أو الركب، أو الرجلين فاعلمي المدرب بذلك.





- في حال شعرت بألم ما في أي تمرين ما، يجب فوراً التوقف وإعلام المدرب.





- ينصح بالقيام بحصتين أو 3 حصص في الأسبوع كحد أقصى.





- يمكنكِ القيام برياضات أخرى إلى جانب تمارين الـ Reformer Pilates ، مثل اليوغا، الكارديو، الملاكمة.





- بالنسبة إلى النظام الغذائي، بالطبع يجب الإكثار من المأكولات الغنية بالبروتيين لأنها تغزي العضل، وهذا الأمر سيساهم في تقوية العضلات، وفي المقابل يجب التقليل من المأكولات الغنية بالدهون والكاربوهيدرات.