هوميلز ينتظم في تدريبات المنتخب الألماني

انتظم مدافع المنتخب الألماني لكرة القدم ماتس هوميلز، في تدريبات الفريق اليوم السبت، بعدما غاب عن تدريب الأمس، بسبب مشاكل في الركبة.

وتدرب مدافع دورتموند هوميلز، في معسكر الفريق بالنمسا وركبته مربوطة، كما تدرب أيضاً لوكاس كولسترمان، مدافع لايبزغ، أيضاً بعدما اشتكى من مشاكل في مفصل الركبة.

وحتى الآن لم يتدرب ليون غوريتسكا مع زملائه حيث يعود اللاعب ببطء من إصابة في عضلة الفخذ، ويغيب غوريتسكا أيضاً، عن المباراة الودية الأخيرة أمام لاتفيا المقرر إقامتها يوم الإثنين، في دوسلدورف.

وينتهي معسكر المنتخب الألماني الحالي غداً الأحد، وسينتقل بعدها الفريق للدخول في معسكره لبطولة يورو في هرتسوغن آوراخ جنوب ألمانيا يوم الثلاثاء.

ويلعب المنتخب الألماني مبارياته الثلاث في دور المجموعات بمدينة ميونخ، أمام المنتخب الفرنسي، بطل العام، يوم 15 يونيو (حزيران)، والبرتغال، حاملة اللقب، يوم 19 يونيو (حزيران) والمجر يوم 23 يونيو (حزيران).

وتبدأ بطولة أمم أوروبا التي تقام في 11 مدينة أوروبية يوم 11 يونيو (حزيران) الحالي، وتنتهي يوم 11 يوليو (تموز) المقبل.

وكانت البطولة تم تأجيلها من العام الماضي بسبب جائحة فيروس كورونا.