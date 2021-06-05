بعد قليل.. مؤتمر هام لوزير التعليم

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بعد قليل.. مؤتمر هام لوزير التعليم
السبت 05/يونيو/2021 - 01:50 م
ريما خليفة
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تعقد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني مؤتمرًا صحفيًا يذاع على التلفزيون المصري في تمام الساعة الثانية من عصر يوم السبت ٥ يونيو ٢٠٢١.
ويأتي ذلك لإعلان جداول امتحانات الثانوية العامة والامتحان التجريبي الثالث وللرد على كل الاستفسارات الخاصة بالثانوية العامة لهذا العام.
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي اجتمع أول أمس الخميس، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وقال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية إن الاجتماع تناول مراجعة آخر الاستعدادات لامتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2020/2021 بالنظام الجديد، والجهود المشتركة التي تتم بالتعاون بين وزارتي التعليم والاتصالات في إطار المنظومة الجديدة، والتى تشمل حوالى 2500 مدرسة على مستوى الجمهورية.
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