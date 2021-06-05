بعد قليل.. مؤتمر هام لوزير التعليم

تعقد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني مؤتمرًا صحفيًا يذاع على التلفزيون المصري في تمام الساعة الثانية من عصر يوم السبت ٥ يونيو ٢٠٢١.





ويأتي ذلك لإعلان جداول امتحانات الثانوية العامة والامتحان التجريبي الثالث وللرد على كل الاستفسارات الخاصة بالثانوية العامة لهذا العام.



