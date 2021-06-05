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مصطفى ثابت: السيسي سيكون أعظم من حكم مصر بالعصر الحديث.. في هذه الحالة (فيديو)

السبت 05/يونيو/2021 - 01:55 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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أكد الدكتور مصطفى ثابت، رئيس التحرير التنفيذي لموقع جريدة الفجر، أن مصر أصبح لها اليد العليا في مفاوضات حل القضية الفلسطينية، واصفا الدور المصري بـ الريادي.

وأشار "ثابت"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "صباح الورد" المذاع عبر فضائية "TeN"، اليوم السبت، إلى أن رئيس جهاز المخابرات العامة المصرية اللواء عباس كامل توجه على رأس وفد أمني كبير إلى الأراضي الفلسطينية ثم زار إسرائيل وبعدها بأقل من 24 ساعة تم الإعلان عن التوافق بين الجانبين.

وأوضح رئيس التحرير التنفيذي لموقع جريدة الفجر، أن الدور المصري أصبح مؤثرا في المنطقة، ونتائجه واضحة على الأرض، ولا يمكن التشكيك فيها حتى من أعداد النظام المصري، مستشهدا بشكر الرئيس الأمريكي جو بايدن وهو رئيس أهم دولة في العالم للإدارة المصرية والرئيس عبدالفتاح السيسي لقيادة الهدنة الفلسطينية.

ولفت إلى أنه إذا تمكنت مصر بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي من التوصل لحل نهائي للقضية الفلسطينية، وكذلك ملف سد النهضة، فأن الرئيس السيسي سيكون أعظم من حكم مصر في العصر الحديث، معلقا: "سيكون أعظم من محمد علي وكل الرؤساء الذين حكموا مصر".

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