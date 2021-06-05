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تمديد التفاوض بين وفدي الحكومة السودانية والحركة الشعبية إلى 13 يونيو

السبت 05/يونيو/2021 - 01:56 م
حمدوك
حمدوك
وكالات
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قال مجلس السيادة الانتقالي في السودان، اليوم السبت، إن الوساطة أعلنت تمديد التفاوض بين وفدي الحكومة الانتقالية والحركة الشعبية إلى الثالث عشر من الشهر الجاري، وفقًا لقناة سكاي نيوز عربية.

 

وقد أفادت وسائل إعلامية، في وقت سابق، بانطلاق مفاوضات السلام بين الحكومة السودانية والحركة الشعبية شمال.

 

وقد أكد المبعوث الأممي للسودان، فولكر بيرتس، الالتزام بالتوسط ودعم إجراءات السلام بين حكومة السودان والحركة الشعبية شمال.

 

 وقال فولكر بيرتس: "أننا نشجع كل الأطراف لاتخاذ القرارات الشجاعة المطلوبة لتحقيق السلام".

 

 وتمنى المبعوث الأممي للسودان، أن تكون جلسة المفاوضات الحالية هي الأخيرة بين الحكومة والحركة الشعبية شمال.

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تمديد التفاوض السودان اجراءات السلام

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