Advertisements

الغرف التجارية توضح حقيقة ارتفاع أسعار 90 سلعة

السبت 05/يونيو/2021 - 02:13 م
بوابة الفجر
Advertisements
 نفى الاتحاد العام للغرف التجارية في مصر ما نسبته لها بعض المواقع الإخبارية من تقارير عشوائية تفيد بارتفاع أسعار 90  سلعة بالأسواق.

وأشار الاتحاد العام للغرف التجارية، اليوم السبت، إلى أن هذا الخبر عار تماما من الصحة ولم يصدر عن الغرف التجارية، مؤكدا أن التقارير العشوائية وعدم تحري الدقة لا يأتي منه سوى اضطراب في حركة الأسوق، وفقاً لوكالة أنباء الشرق الأوسط.

وتلقى إبراهيم العربي، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، تقريرا من غرفة عمليات ومتابعة الأسواق التابعة للاتحاد والتى تعمل بالتعاون مع الغرف التجارية بكافة المحافظات جاء فيه أن تحرك الأسعار ارتفاعا جاء في بعض المواد الخام كالخشب والحديد ، بعض المعادن، والزيوت نتيجة لارتفاع الطلب بالأسواق العالمية.

وألمح التقرير، إلى قيام بعض الدول الأوروبية بتخفيف القيود المفروضة علي حركة التجارة مع تراجع معدلات الإصابة بفيروس كورونا وزيادة أعداد متلقى اللقاح المضاد للفيروس.

ورصد التقرير تراجع أسعار الدواجن و الأسماك والألبان والخضر الطازجة خلال الشهر الماضي بنسب تتراوح من 10 إلى 15 بالمائة، مقارنة بالشهرالسابق له.

فيما شهدت أسعار اللحوم الحمراء استقرارا نسبي بكافة المحافظات عند مستوها الشهري.

وأضاف التقرير، أن بعض أسعار الفاكهة شهدت ارتفاعا موسميا في أسعارها بما لا يتعدي المعدلات السنوية الطبيعية الموسمية متوقعا تراجعها خلال الفترة المقبلة.

وشهدت أسعارالملابس الجاهزة والأحذية وكذلك أغلب الخدمات (ايجارات الشقق-خدمات تعليمية-مستشفيات) استقرار في الأسعار، بالإضافة إلى استقرار أسعار وسائل النقل بالرغم من الزيادة الطفيفة في أسعار البنزين.

فيما شهدت أسعارالأجهزة الكهربائية ارتفاعات طفيفة نتيجة لارتفاع أسعار الخامات المكونة لها.

وأكد العربي، أن ما يقدمه اتحاد الغرف التجارية من تقارير يعتمد على تحري الدقة الشديدة في تقديم المعلومة والحيادية في العرض كما يستند لقراءة محترفة لكافة المتغيرات في الأسعارعلى مستوي كافة المحافظات

وشدد، على ضرورة قيام وسائل الاعلام بتحري الدقة فيما تقدمه من معلومات ومراجعة المصادر الرسمية والمتخصصة قبل نشر هذه التقارير التى من شأنها احداث اضطراب في حركة الأسواق.


شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

الغرف التجارية اسعار السلع ارنفاع السلع في مصر ارتفاع اسعار السلع اليوم

أخبار تهمك

عاجل - فرجاني ساسي يصدم الزمالك بهذا القرار

منذ حوالي 17 ساعة

ريال مدريد يستهدف صفقة نارية من البريميرليج

منذ ساعة و 7 دقيقة

صفقة من العيار الثقيل.. المهاري يعرض نفسه على الأهلي

منذ حوالي 14 ساعة

موسيماني يستقر على رحيل ثلاثي الأهلي

منذ ساعة و 7 دقيقة

أنشيلوتي يطرد 3 لاعبين من ريال مدريد

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. بن شرقي يضع الزمالك في أزمة كبرى

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل - موسيماني يطرد نجمي الأهلي

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. بايدن يخطط لدعم مصر بفائض اللقاحات الأمريكية

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل..وفاة شقيقة الفنان الراحل محمود عبد العزيز

منذ ساعة الا ربع

بشرى سارة للأهلي قبل مواجهة الترجي

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. تشييع جثمان شقيق الفنانة شيرين

منذ ساعة

نجم الزمالك السابق يوجه رسالة قوية للأهلي

منذ حوالي 23 ساعة

عاجل.. "الصحة" تعلن انخفاضا كبيرا في إصابات كورونا (بيان رسمي)

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. السيسي يستقبل وزير الدفاع والإنتاج الحربي

منذ أقل من ساعتين

موسيماني يطلب صفقة غير متوقعة في الأهلي

منذ حوالي 13 ساعة

بعد الهجوم عليه..شريف مدكور:"أنا حر في فلوسي"

منذ ساعتين و 48 دقيقة

موضوعات متعلقة

الغرفة التجارية : ارتفاع في إنتاج "العدس " وتراجع إنتاج "البوتاجاز".. والاستيراد يحكم سوق البن

"مواد البناء" تراجع مرتقب في أسعار المنتجات خلال الفترة المقبلة

"مواد البناء": تراجع جديد في أسعار الحديد خلال الفترة المقبلة

"الغرف التجارية" يكشف عن حجم السيارات المباعة خلال 2019

"الغرف التجارية" تطرح منتجات العيد بأسعار مخفضة بمنافذ أهلا رمضان

الحكومة تحسم الجدل بشأن ارتفاع أسعار السلع الغذائية الأساسية نتيجة زيادة أسعار البنزين

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
11:01 ص

أنشيلوتي يطرد 3 لاعبين من ريال مدريد

ريال مدريد يستهدف صفقة نارية من البريميرليج

01:01 م

عاجل - فرجاني ساسي يصدم الزمالك بهذا القرار

09:01 م

موسيماني يستقر على رحيل ثلاثي الأهلي

01:01 م

عاجل.. تشييع جثمان شقيق الفنانة شيرين

01:09 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: نهاية نتنياهو

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: مسعود جواهرجى الدراما

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزمة أصحاب المعاشات فى موازنة «معيط»