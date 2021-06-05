الغرف التجارية توضح حقيقة ارتفاع أسعار 90 سلعة

نفى الاتحاد العام للغرف التجارية في مصر ما نسبته لها بعض المواقع الإخبارية من تقارير عشوائية تفيد بارتفاع أسعار 90 سلعة بالأسواق.





وأشار الاتحاد العام للغرف التجارية، اليوم السبت، إلى أن هذا الخبر عار تماما من الصحة ولم يصدر عن الغرف التجارية، مؤكدا أن التقارير العشوائية وعدم تحري الدقة لا يأتي منه سوى اضطراب في حركة الأسوق، وفقاً لوكالة أنباء الشرق الأوسط.





وتلقى إبراهيم العربي، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، تقريرا من غرفة عمليات ومتابعة الأسواق التابعة للاتحاد والتى تعمل بالتعاون مع الغرف التجارية بكافة المحافظات جاء فيه أن تحرك الأسعار ارتفاعا جاء في بعض المواد الخام كالخشب والحديد ، بعض المعادن، والزيوت نتيجة لارتفاع الطلب بالأسواق العالمية.





وألمح التقرير، إلى قيام بعض الدول الأوروبية بتخفيف القيود المفروضة علي حركة التجارة مع تراجع معدلات الإصابة بفيروس كورونا وزيادة أعداد متلقى اللقاح المضاد للفيروس.





ورصد التقرير تراجع أسعار الدواجن و الأسماك والألبان والخضر الطازجة خلال الشهر الماضي بنسب تتراوح من 10 إلى 15 بالمائة، مقارنة بالشهرالسابق له.





فيما شهدت أسعار اللحوم الحمراء استقرارا نسبي بكافة المحافظات عند مستوها الشهري.





وأضاف التقرير، أن بعض أسعار الفاكهة شهدت ارتفاعا موسميا في أسعارها بما لا يتعدي المعدلات السنوية الطبيعية الموسمية متوقعا تراجعها خلال الفترة المقبلة.





وشهدت أسعارالملابس الجاهزة والأحذية وكذلك أغلب الخدمات (ايجارات الشقق-خدمات تعليمية-مستشفيات) استقرار في الأسعار، بالإضافة إلى استقرار أسعار وسائل النقل بالرغم من الزيادة الطفيفة في أسعار البنزين.





فيما شهدت أسعارالأجهزة الكهربائية ارتفاعات طفيفة نتيجة لارتفاع أسعار الخامات المكونة لها.





وأكد العربي، أن ما يقدمه اتحاد الغرف التجارية من تقارير يعتمد على تحري الدقة الشديدة في تقديم المعلومة والحيادية في العرض كما يستند لقراءة محترفة لكافة المتغيرات في الأسعارعلى مستوي كافة المحافظات





وشدد، على ضرورة قيام وسائل الاعلام بتحري الدقة فيما تقدمه من معلومات ومراجعة المصادر الرسمية والمتخصصة قبل نشر هذه التقارير التى من شأنها احداث اضطراب في حركة الأسواق.







