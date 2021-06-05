إيناس عبد الدايم توجه باستيعاب جميع الناشرين المشاركين في الدورة 52 من معرض الكتاب



وذلك حرصا من معالي وزيرة الثقافة على دعم صناعة الكتاب والنشر والعمل على تيسير الإجراءات على السادة الناشرين ، وتعزيزًا لثقافة القراءة والإطلاع.



وكانت اللجنة الإدارية العليا لمعرض القاهرة الدولى للكتاب قد اجتمعت بناء على توجيهات من د. إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة ، فى الأول من يونيه لوضع الخطوط الرئيسية لإقامة المعرض، فى ظل اتخاذ الإجراءات الاحترازية لمواجهة ڤيروس كورونا.



كما اجتمعت اللجنة الثقافية أمس حيث اقرت شعار جديد للدورة الـ 52 وهو "في القراءة حياة" ، وناقشت طبيعة المحاور التي سيقوم عليها نشاط المعرض واقتراح أسماء المشاركين من داخل مصر وخارجها.



وبناء على تلك التوجيهات بدأت الهيئة المصرية العامة للكتاب برئاسة د هيثم الحاج علي التنسيق بين هيئة الكتاب ومركز مصر للمعارض والمؤتمرات الشريك الاستراتيجي لإجراء التجهيزات الخاصة بالدورة ال ٥٢ للمعرض.

وجهت د. إيناس عبد الدايم وزير الثقافة باستيعاب جميع الناشرين الذين تقدموا للاشتراك في الدورة ٥٢ لمعرض القاهرة الدولي للكتاب في الموعد الذي أعلنته اللجنة رغم الاجراءات الاحترازية التي سيتم اتخاذها ومن المقرر انعقادها خلال الفترة من ٣٠ يونيه حتى ١٥ يوليو ٢٠٢١ بمركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس تحت رعاية السيد رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي.