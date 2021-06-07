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انطلاق قافلة دعوية مشتركة من الأزهر والأوقاف إلى الإسكندرية الجمعة المقبل

الإثنين 07/يونيو/2021 - 01:47 م
بوابة الفجر
محمود الجلاد
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تنطلق الجمعة المقبلة قافلة دعوية مشتركة من علماء الأزهر الشريف، ووزارة الأوقاف إلى محافظة الإسكندرية، ومن المقرر أن يكون على رأس القافلة الدكتور محمد عبد الرحمن الضويني، وكيل الأزهر الشريف، والدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، والدكتور نظير عياد، أمين عام مجمع البحوث الإسلامية.

ومن المقرر أن تبدأ القافلة عملها بلقاء اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، يليه تكثيف لأنشطة القافلة ب 15 مسجدًا في ربوع المحافظة، إضافة إلى تنظيم لقاء مشترك بين أعضاء القافلة يحضره عدد كبير من أئمة وواعظات المحافظة بمعسكر أبو بكر الصديق، يتم فيه مناقشة العديد من القضايا الدينية والحياتية المستجدة.

وتستهدف القافلة رفع وعي الأئمة والوعاظ بأهم المشكلات المجتمعية، وتدريبهم على المشاركة في صياغة حلول لتلك المشكلات وتقديمها للمجتمع بشكل يسهل فهمه والتعامل معه، وتأتي القافلة في إطار دور الأزهر الشريف، ووزارة الأوقاف في نشر الفكر الديني الوسطى المستنير، ومجابهة الأفكار المتطرفة، والعمل على دحضها بالمناقشة والحوار بين علماء الأزهر والمواطنين على أرض الواقع.

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