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استعجال تقرير الطب الشرعي في واقعة قتل سيدة على يد زوجها بمنشأة القناطر

الإثنين 07/يونيو/2021 - 01:49 م
بوابة الفجر
إيريني صفوت
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استعجلت النيابة العامة، بشمال الجيزة، تقرير الطب الشرعي في واقعة قتل   ربة منزل  على يد زوجها بمنشأة القناطر، ودفنها بخزان صرف صحي، لاخفاء جريمته، للوقوف على ظروف الواقعة وملابساتها

وقرر قاضي المعارضات، بمحكمة شمال الجيزة، استمرار حبس عامل متهم بقتل زوجته ودفن جثتها داخل خزان فى المنزل، بإحدى قرى منشأة القناطر بسبب خلافات بينهما، ١٥ يوم على ذمة التحقيقات

كشفت تحقيقات النيابة العامة، بشمال الجيزة، عن مفاجآت جديدة في مقتل سيدة على يد زوجها ودفنها داخل خزان صرف صحي بمنشأة القناطر، عن أن المتهم والمجني عليها قبل يوم من الواقعة كانا عائدين من مناسبة "فرح"، ثم اختفت بعد هذا اليوم

وقال المتهم في اعترافاته، أنه بعد ارتكاب الجريمة، أبلغ أسرتها، أنه نجلتهم مختفية منذ ٣ أيام، وبحث عنها ولا يجدها.

وكشفت التحقيقات، أن المتهم يدعى "عبد اللطيف سويد" في عقده الثالث من العمر، ولديهما ٣ أبناء (بنتين وولد)،  فيما أدعى يوم الجريمة أنها تغيبت، ظلت أسرة المجني عليها تبحث عنها ليوم كامل

وافادت التحقيقات، أن أسرة المجني عليها حاولت مع زوجها، حتى اعترف بالتخلص منها، وقال المتهم في التحقيقات، أنه تشابك مع زوجته مما قام بخنقها ودفنها بخزان تابع للصرف الصحي بجانب المنزل، وقام بحفرها بأدوات وهي "فأس وكوريك" لضيق الفتحة حتى يقوم بدفن الجثة.

وأفادت التحقيقات، أنه ارتكب الواقعة نتيجة لخلافات زوجية، وذهب الزوج  لقسم الشرطة للابلاغ عن اختفائها.

وباشرت النيابة العامة، بشمال الجيزة، التحقيق في مقتل زوجة على يد زوجها ودفن جثتها داخل خزان بالقرب من منزله بمنشأة القناطر.

وأمرت النيابة، بانتداب الطب الشرعي، لتشريح جثة المجني عليها، للوقوف على ظروف الواقعة وملابساتها.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة تلقت بلاغا بمقتل ربة منزل على يد زوجها بمركز شرطة منشأة القناطر، انتقل ضباط القسم إلى مكان البلاغ وتم الاستماع إلى أقوال شهود عيان من جيران المجني عليها، وبالفحص تبين أن زوجها وراء ارتكاب الواقعة.

وتبين أنه ارتكب الواقعة بسبب خلافات أسرية، وأرشد المتهم لضباط الشرطة عن مكان دفن الجثة

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