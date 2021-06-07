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بدء مراسم أداء اليمين لرئيس مالي المؤقت هاشمي غويتا

الإثنين 07/يونيو/2021 - 01:47 م
الرئيس المالي
الرئيس المالي
وكالات
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أفادت قناة سكاي نيوز عربية، اليوم الاثنين، ببدء مراسم أداء اليمين لرئيس مالي المؤقت هاشمي غويتا.


وفي وقت سابق، أعلنت وسائل إعلامية استقالة رئيس مالي المؤقت ورئيس الوزراء بعد اعتقال الجيش لهما.

 

وقد اعتُقل رئيس مالي المؤقت باه نداو ورئيس الوزراء مختار وان، في قاعدة كاتي العسكرية، وانقطع البث التلفزيوني الرسمي.

 

وأفادت قناة العربية الإخبارية، بأن ضباطًا في مالي اعتقلوا الرئيس ورئيس الوزراء بعد عزل وزيري الدفاع والأمن.

 

كما أكدت أن آليات عسكرية خرجت من قاعدة في مالي بعد التعديل الحكومي.

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