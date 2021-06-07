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الذهب يتراجع مع صعود الدولار

الإثنين 07/يونيو/2021 - 02:00 م
بوابة الفجر
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تراجع الذهب اليوم مع ارتفاع الدولار بشكل طفيف، إذ تحول تركيز المستثمرين إلى بيانات التضخم الأمريكية التي تصدر هذا الأسبوع، وهو ما قد يعطي بعض المؤشرات بشأن مدى استمرار مجلس الاحتياطي الاتحادي في الإحجام عن تقليص الدعم النقدي.

وصعد الدولار 0.1 بالمئة مما جعل الذهب أعلى تكلفة بالنسبة لحاملي العملات الأخرى.

وبعد افتتاح أسهم اوروبا، انخفض السعر الفوري للذهب 0.3 بالمئة إلى 1883.50 دولار للأونصة. وتراجعت عقود الذهب الأمريكية الآجلة 0.3 بالمئة إلى 1885.40 دولار.

كانت الأسعار قد ارتفعت أكثر من واحد بالمئة خلال الجلسة السابقة بعد أن هدأت بيانات أضعف من المتوقع للوظائف الأمريكية الشهرية من مخاوف المستثمرين حيال تخفيف المجلس للتحفيز النقدي قريبا.

وقال يوجين فاينبرج المحلل في كومرتس بنك إنه على الرغم من تأثير قوة الدولار وعائدات السندات الأمريكية على الأسعار، فإن الذهب أمامه فرصة جيدة جدا للعودة إلى أكثر من 1900 دولار للأونصة لأن الأجواء بالنسبة للمعدن لا تزال بناءة للغاية.

ونزلت الفضة 0.9 بالمئة إلى 27.53 دولار للأونصة كما هبط البلاديوم 0.2 بالمئة ليسجل 2840.05 دولار، وتراجع البلاتين 0.2 بالمئة عند 1159.60 دولار.

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