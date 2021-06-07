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رابط إلكتروني لميكنة لجان الامتحان بكليات جامعة الفيوم

الإثنين 07/يونيو/2021 - 01:54 م
بوابة الفجر
ريهام على
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صرح الدكتور أحمد جابر شديد، رئيس جامعة الفيوم، أنه حرصًا من إدارة الجامعة على صحة وسلامة أبنائها وتسهيلًا عليهم في معرفة جداولهم الامتحانية وتحديد اللجان الامتحانية الخاصة بهم، تم تجهيز وتفعيل رابط إلكتروني لميكنة لجان الامتحان على مستوى كافة كليات الجامعة حيث يستطيع الطالب من خلاله وهو في منزله أن يتعرف على مقر لجنته الامتحانية ورقم جلوسه ورقم لجنته الامتحانية ورقمه في كشوف التوقيع ومكان جلوسه في اللجنة والمقعد الخاص به.

وتهيب إدارة الجامعة بأبنائها الطلاب سرعة الدخول على الرابط التالي:-
(http:www.fayoum.edu.egstudent)
حرصًا على سلامتهم وعلى انتظام العمل بمقار اللجان الامتحانية مع الدعوات لهم بالتوفيق والسداد.
رابط إلكتروني لميكنة لجان الامتحان بكليات جامعة الفيوم
رابط إلكتروني لميكنة لجان الامتحان بكليات جامعة الفيوم

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