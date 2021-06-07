اعترافات قاتل جاره بالوارق: ضربته بشومة ومكنتش أقصد اقتله

باشرت نيابة الوراق، بشمال الجيزة، التحقيق في مقتل عامل "فني تبريد"، على يد آخر بالوراق، بسبب خلافات جيرة، واعترف المتهم بقتله



واعترف المتهم أمام النيابة، أنه تشاجر مع المجني عليه لخلافات جيره، فتعدى عليه بعصا خشبية (شومة) أثناء التشاجر، قائلًا، "مكنتش أقصد اقتله"، ثم ألقى العصا بعيدا عن موقع الجريمة



واوضحت التحقيقات الأولية، أن المتهم تعدى على المجني عليه باستخدام عصا خشبية "شومة"، لخلافات جيرة بينهما.



وأمرت نيابة الوراق، بشمال الجيزة، بحبس المتهم، ٤ أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بقتل جاره، بسبب خلافات جيره بينهما.



وتلقى قسم شرطة الوراق بلاغا من إحدى المستشفيات باستقبالها فنى تكييف وتبريد، مقيم بدائرة القسم، متوفى إثر إصابته، وما قرره والده سائق مقيم بذات العنوان، بحدوث مُشاجرة بين نجله وعامل مقيم بذات العنوان، لخلافات الجيرة، تعدى خلالها الأخير على نجله بعصا خشبية فأحدث إصابته التى أودت بحياته ولاذ بالهرب، وأسفرت جهود فريق البحث المُشكل برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة الإدارة العامة لمباحث الجيزة عن ضبط المتهم



بمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة لذات الخلافات، وأضاف بتخلصه من الأداة المستخدمة بإلقائها بالطريق العام، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.



