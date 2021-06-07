Advertisements

اعترافات قاتل جاره بالوارق: ضربته بشومة ومكنتش أقصد اقتله

الإثنين 07/يونيو/2021 - 01:54 م
بوابة الفجر
إيريني صفوت
Advertisements
باشرت نيابة الوراق، بشمال الجيزة، التحقيق في مقتل عامل "فني تبريد"، على يد آخر بالوراق، بسبب خلافات جيرة، واعترف المتهم بقتله

واعترف المتهم أمام النيابة، أنه تشاجر مع المجني عليه لخلافات جيره، فتعدى عليه بعصا خشبية  (شومة) أثناء التشاجر، قائلًا، "مكنتش أقصد اقتله"، ثم ألقى العصا بعيدا عن موقع الجريمة

واوضحت التحقيقات الأولية، أن المتهم تعدى على المجني عليه باستخدام عصا خشبية "شومة"، لخلافات جيرة بينهما.

وأمرت نيابة الوراق، بشمال الجيزة، بحبس المتهم، ٤ أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بقتل جاره، بسبب خلافات جيره بينهما.

وتلقى قسم شرطة الوراق بلاغا من إحدى المستشفيات باستقبالها فنى تكييف وتبريد، مقيم بدائرة القسم، متوفى إثر إصابته، وما قرره والده سائق  مقيم بذات العنوان، بحدوث مُشاجرة بين نجله وعامل مقيم بذات العنوان، لخلافات الجيرة، تعدى خلالها الأخير على نجله بعصا خشبية فأحدث إصابته التى أودت بحياته ولاذ بالهرب، وأسفرت جهود فريق البحث المُشكل برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة الإدارة العامة لمباحث الجيزة عن ضبط المتهم

بمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة لذات الخلافات، وأضاف بتخلصه من الأداة المستخدمة بإلقائها بالطريق العام، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

أخبار تهمك

عاجل.. نجم ريال مدريد يستقر على الرحيل

منذ ساعة و 23 دقيقة

تصريح هام من "الصحة" حول الموجة الثالثة لكورونا

منذ حوالي 8 ساعات

أول تعليق من الحكومة على أنباء ارتفاع أسعار اللحوم المجمدة بالمنافذ التموينية

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. محمد صلاح يفتح النار على فرجاني ساسي

منذ يومين

برشلونة يقترب من حسم الصفقة الذهبية

منذ ساعة و 18 دقيقة

الأهلي يتحرك لحسم صفقة نجم منتخب مصر

منذ أقل من نصف ساعة

الأهلي يفقد نجمه أمام الترجي بدوري أبطال أفريقيا

منذ حوالي 21 ساعة

عاجل.. خلاف قوي بين موسيماني وإدارة الاهلي

منذ يوم

عاجل.. وفاة إمام وخطيب مسجد السيدة زينب

منذ حوالي 22 ساعة

تأييد حبس المنتجة سارة الطباخ 3 سنوات بتهمة تبديد أموال الشرنوبي (مستندات)

منذ ساعة

الزمالك يدخل في مفاوضات جادة لضم نجم العين الإماراتي

منذ ساعة

بن شرقي يضع شرطا جديدا لتجديد عقده مع الزمالك

منذ ساعتين و 55 دقيقة

قرر عاجل من التعليم بعد تسريب دراسات الشهادة الإعدادية بالاسماعيلية

منذ ساعتين و 54 دقيقة

خاص.. صفقة تبادلية بين الأهلى وبيراميدز

منذ أقل من نصف ساعة

طلب عاجل من أحمد موسى بشأن الفنادق (فيديو)

منذ حوالي 14 ساعة

الخطيب يفاجئ نجوم الأهلي قبل موقعة الترجي بدوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 4 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
03:25 م

تأييد حبس المنتجة سارة الطباخ 3 سنوات بتهمة تبديد أموال الشرنوبي (مستندات)

برشلونة يقترب من حسم الصفقة الذهبية

03:07 م

عاجل.. نجم ريال مدريد يستقر على الرحيل

03:02 م

الخطيب يفاجئ نجوم الأهلي قبل موقعة الترجي بدوري أبطال إفريقيا

12:30 م

خاص.. صفقة تبادلية بين الأهلى وبيراميدز

03:57 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: نهاية نتنياهو

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: مسعود جواهرجى الدراما

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزمة أصحاب المعاشات فى موازنة «معيط»