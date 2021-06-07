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تراجع غير متوقع للطلبيات الصناعية الألمانية في أبريل

الإثنين 07/يونيو/2021 - 02:22 م
بوابة الفجر
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أظهرت بيانات اليوم انخفاض الطلبيات الصناعية الألمانية على غير المتوقع في أبريل نتيجة انخفاض الطلب المحلي، مما يشير إلى أن المصنعين في أكبر اقتصادات أوروبا ما زالوا متأثرين بإجراءات الإغلاق الرامية لاحتواء جائحة فيروس كورونا.

وأظهرت البيانات التي نشرتها مكاتب الإحصاء الاتحادية أن الطلبيات على السلع الصناعية تراجعت 0.2 بالمئة بعد التعديل في ضوء العوامل الموسمية.

يأتي ذلك بعيدا عن توقعات رويترز لارتفاع واحد بالمئة، وبعد زيادة معدلة بالرفع 3.9 بالمئة في مارس آذار.

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