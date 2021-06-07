Advertisements
تراجع غير متوقع للطلبيات الصناعية الألمانية في أبريل
الإثنين 07/يونيو/2021 - 02:22 م
Advertisements
أظهرت بيانات اليوم انخفاض الطلبيات الصناعية الألمانية على غير المتوقع في أبريل نتيجة انخفاض الطلب المحلي، مما يشير إلى أن المصنعين في أكبر اقتصادات أوروبا ما زالوا متأثرين بإجراءات الإغلاق الرامية لاحتواء جائحة فيروس كورونا.
وأظهرت البيانات التي نشرتها مكاتب الإحصاء الاتحادية أن الطلبيات على السلع الصناعية تراجعت 0.2 بالمئة بعد التعديل في ضوء العوامل الموسمية.
يأتي ذلك بعيدا عن توقعات رويترز لارتفاع واحد بالمئة، وبعد زيادة معدلة بالرفع 3.9 بالمئة في مارس آذار.
شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا
Advertisements