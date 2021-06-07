الترسانة يواصل الاستعداد لمواجهة القناة الهامة بالقسم الثاني



يواصل لاعبو الترسانة بقيادة المدير الفني هاني العقبي الاستعداد لمواجهة القناة الهامة والمرتقبة بالجولة السابعة والعشرون للقسم الثاني .



وكان الجهاز الفني لنادي الترسانه قد منح لاعبيه راحه سلبيه بعد الخساره أمام نادي النصر بهدفين مقابل هدف في الجوله الـ ٢٦ بدوري القسم الثاني.



وقد أحرز ميدو العطار الهدف الأول للنصر ثم تعادل الترسانه عن طريق هشام رجب ثم أحرز الهدف الثاني اللاعب منصور مانجا و أهدر إيهاب فؤاد ضربه جزاء للترسانه ، وهي الخساره الثانيه للشواكيش علي التوالي والخساره الأولى بقيادة هاني العقبي .



ويستعد لاعبي الترسانه للمباراه المقبله أمام نادي القناه في الجوله الـ ٢٧ بدوري القسم الثاني يوم الجمعه المقبله الساعه الرابعه مساءً وستقام المباراه علي ملعب نادي القناه القديم .



ويسعى هاني العقبي لتحسين النتائج خاصة بعد خساره أول مباراه له مع الشواكيش بعد توليه المهمه ويسعى أيضاً للاستمرار في المنافسه .



ويحتل الترسانه المركز السادس برصيد ٣٦ نقطه ، أحرز خلالهم ٢٤ هدف واهتزت شباكه ب ٢٠ هدف ، من ٢٦ مباراه فار خلالهم في ٩ مبارايات وتعادل في ٩ مواجهات وخسر في ٨ جولات.