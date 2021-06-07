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التعليم العالي: الدولة خصصت 7 مليارات جنيه لإحداث نقلة تكنولوجية في الجامعات الحكومية

الإثنين 07/يونيو/2021 - 01:57 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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قال الدكتور عادل عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة التعليم العالي، إن الدولة خصصت 7 مليار جنيه لإحداث نقلة تكنولوجية في الجامعات الحكومية، موضحا أنه تم إنشاء منصات رقمية والتي ساعدت الطلاب على استكمال العام الدراسي خلال جائحة كورونا.

وأشار "عبدالغفار"، خلال اتصال هاتفي عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الإثنين، إلى أنهم سيستمرون في توظيف تكنولوجيا الاتصال داخل الجامعات المصرية بعد انتهاء جائحة كورونا، لافتا إلى أن مصر حصلت على المرتبة 30 دوليا في نشر البحوث الدولية.

وأضاف المتحدث باسم وزارة التعليم العالي، أنهم يعملون على غنشاء مراكز الابداع التكنولوجي في عدد من الجامعات المصرية، وهدفها تمكين الطلاب وستمكن شبابنا من التعامل مع الثورة الرقمية، واللحاق بسوق العمل.

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