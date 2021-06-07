استمرار حبس المتهمين بحيازة 30 طربة حشيش وأسلحة بالصف

قرر قاضي المعاؤضات، بمحكمة جنوب الجيزة، استمرار حبس ٣ عاطلين، ١٥ يوم على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بتشكيل عصابي للاتجار في المخدرات، حيث ضبط بحوزتهم على ٣٠ طربة حشيش، ولحيازتهم أسلحة نارية غير مرخصة بالصف



وردت معلومات لضباط الإدارة العامة لمباحث الجيزة، بالتنسيق مع قطاع مصلحة الامن العام، تفيد تورط 3 عاطلين فى تكوين تشكيل عصابى للإتجار بالمواد المخدرة فى الصف.



بإعداد عدة أكمنة، بإشراف العميد أحمد الوتيدى رئيس مباحث قطاع جنوب الجيزة، تم ضبط المتهمين، وبحوزتهم 30 طربة لمخدر الحشيش - بندقية خرطوش - عدد من الطلقات من ذات العيار-مبلغ مالى- عدد 3 هواتف محمولة- سيارة ربع نقل "بدون لوحات معدنية".



بمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الإتجار، والمبلغ المالى من متحصلات البيع، والسلاح النارى والذخائر لحماية نشاطهم الإجرامى، والهواتف المحمولة والسيارة للتواصل مع عملائهم. تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهمين والمضبوطات، وإحالتهم إلى النيابة المختصة للتحقيق.



