الأهلي يستقر على تعديل عقد أفشة عقب نهاية دوري أبطال أفريقيا





استقرت إدارة الكرة بالنادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب رئيس النادي، على تعديل عقد محمد مجدي أفشة لاعب الفريق الأول لكرة القدم، عقب نهاية بطولة دوري أبطال أفريقيا.









ويمتلك أفشة عدة عروض أوروبية أبرزها من الدوري التركي للرحيل عن الأهلي نهاية الموسم، بعد أن تألق بشكل ملحوظ خلال الموسم الماضي مع المارد الأحمر.









وقررت إدارة الكرة تعديل عقد اللاعب نهاية الموسم الحالي ورفعه للفئة الأولى ، حيث يعد أفشة من أهم الأعمدة الرئيسية التي يعتمد عليها الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للقلعة الحمراء في تشكيلة فريقه.









ويستعد الأهلي لمواجهة الترجي التونسي المقرر لها 19 يونيو الجاري في ذهاب الدور قبل النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا على ملعب رادس بتونس.