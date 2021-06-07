وكيل "تعليم الفيوم": انتظام سير امتحانات الإعدادية بلجنة صبري البكباشي غرب الفيوم

وكيل تعليم الفيوم يتابع امتحانات الشهادة الإعدادية بالفيوم 2021م



وكيل تعليم الفيوم: يؤكد انتظام سير الامتحانات بلجنة صبري البكباشى للشهادة الإعدادية بغرب الفيوم



تابع اليوم الاثنين، الدكتور أكرم حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم، ويرافقه الأستاذ محمد عبدالله، وكيل المديرية إمتحانات الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الثاني للعام 20212020 م وذلك للإطمئنان على حسن انتظام سير الامتحانات وسط إجراءات أمنية واحترازية مشددة.



حيث تابع لجنة مدرسة صبري البكباشي - إدارة غرب الفيوم التعليمية للإطمئنان على الطلاب، ومتابعة سير عمل الامتحانات داخل اللجان، وشدد على توفير الأجواء المناسبة للطلاب لأداء الامتحانات في سهولة ويسر مع توفير الرعاية الصحية المناسبة للطلاب، كما شدد على تكثيف أعمال النظافة بالمدارس، وضرورة إتباع القواعد المنظمة لأعمال الامتحانات وضرورة تواجد الأمن على باب المدرسة، وغلق باب المدرسة قبل بداية الامتحان وختم ورقة الأسئلة في الأماكن الخالية من الأسئلة والالتزام بالوقت المحدد للامتحانات، وعدم اصطحاب الهاتف المحمول نهائيًا مع الطلاب داخل اللجان وكذلك الملاحظين باللجنة، مع مراعاة الشفافية والعدالة فى التعامل مع الطلاب.



أشاد وكيل الوزارة بانتظام وانضباط اللجان، مشيرا إلى أنه تم تشكيل غرفة عمليات بكل إدارة تعليمية وكذلك غرفة عمليات بالمديرية لمتابعة سير الامتحانات وتذليل أي مشكلة قد تعكر صفو الامتحانات وكذلك بحث أي شكوى من الامتحانات وحلها فورًا..