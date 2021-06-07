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"المركزي الكويتي" يصدر سندات بـ280 مليون دينار

الإثنين 07/يونيو/2021 - 02:33 م
بوابة الفجر
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 أعلن بنك الكويت المركزي، اليوم الاثنين، تخصيص آخر إصدار لسندات وتورق مقابل بقيمة 280 مليون دينار.

وحسب بيان للبنك، فقد بلغ أجل تلك السندات 6 أشهر، بمعدل عائد يبلغ 1.25%.

يُذكر أن السندات هي أداة دين تصدرها الحكومات للاقتراض، وتلتزم الدولة بدفع قيمتها لمشتريها في تاريخ الاستحقاق مع فائدة.

أما التوريق فهو عملية تتيح للمؤسسات جمع مجموعة من أموال مستحقة لها، أو  ديون وتحويلها لأوراق مالية يمكن التداول عليها.

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