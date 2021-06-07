تحذيرات ونصائح الأرصاد بشأن الموجة الحارة المنتظرة



وجهت هيئة الأرصاد الجوية عدد من النصائح والتحذيرات للمصريين بشأن الموجة الحارة التي تضرب البلاد خلال الأيام المقبلة، وذلك من أجل توعية المواطنين بصعوبة تلك الفترة.





ارتفاع بالحرارة غدا

وكشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن توقعات حالة الطقس غدا الثلاثاء، حيث يشهد ارتفاع تدريجى فى درجات الحرارة، ويسود طقس حار على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد وجنوب سيناء، معتدل على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب الصعيد.



وعن درجات الحرارة المتوقعة غدا الثلاثاء، القاهرة الكبرى العظمى 34 درجة والصغرى 20 والوجه البحرى العظمى 34 درجة والصغرى 20، والسواحل الشمالية الغربية العظمى 29 درجة والصغرى 18، والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء العظمى 30 درجة والصغرى 19، وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر العظمى 36 درجة والصغرى 26، وشمال الصعيد العظمى 35 درجة والصغرى 22، وجنوب الصعيد العظمى 41 درجة والصغرى 25.





موجة حارة يوم الأربعاء

وأكدت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنه اعتبارا من يوم الأربعاء 9 يونيو وحتى الخميس 10 يونيو ارتفاع تدريجى فى درجات الحرارة على كافة الأنحاء.



وأشارت هيئة الأرصاد الجوية، إلى أنه خلال هذه الفترة يسود طقس مائل للحرارة نهارا على السواحل الشمالية شديد الحرارة على القاهرة الكبرى وباقى الأنحاء، لطيف ليلا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى معتدل جنوبا.



3 أيام من الرياح

ومن الخميس حتى السبت المقبل، تشهد البلاد نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.



نصائح الأرصاد الجوية

ووجهت الأرصاد الجوية نصائح لتفادي الموجة الحارة وهي شرب كمية كافية من الماء للحفاظ على رطوبة الجسم، الاستحمام أكثر من مرة في اليوم للحفاظ على درجة حرارة الجسم باردة، وأيضا السباحة في الماء البارد تخفض درجة حرارة، ارتداء الملابس القطنية الخفيفة.













