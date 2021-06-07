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تعليم قنا: تكريم رئيس لجنة مدرسة نقادة الإعدادية الجديدة لانضباطه

الإثنين 07/يونيو/2021 - 02:04 م
بوابة الفجر
بسام عبدالحميد
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قرر الدكتور صبري خالد، وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، تكريم عبد الشافي يونس إبراهيم، رئيس لجنة مدرسة نقادة الإعدادية الجديدة، نظرا لانضباط اللجنة والتزام الطلاب بالإجراءات الاحترازية، أثناء الجولة المفاجئة التي أجراها الوكيل لمتابعة امتحانات الشهادة الإعدادية في يومها الأخير بقنا.
تفقد الوكيل لجان مدارس نقادة البحرية الإعدادية والأقباط الإعدادية بنين ونقادة الإعدادية الجديدة، وأكد الطلاب مناسبة امتحان مادة الدراسات ولم تتلقى غرف العمليات بالإدارات والمديرية أي شكاوى تتعلق بالحالة الصحية للطلاب والمعلمين.

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