إقامة السوبر الإسباني في السعودية حتى 2029

جدد لويس روبياليس رئيس الاتحاد الإسباني اتفاقية إقامة السوبر الإسباني فى السعودية، حتى عام 2029.





أكدت صحيفة ماركا الإسبانية، أن لويس روبياليس جدد الاتفاقية مع المملكة العربية السعودية، لاستضافة بطولة السوبر الإسباني حتى عام 2029.





وأضافت: "السعودية كانت بمثابة المُنقذ لكرة القدم الإسبانية من الناحية الاقتصادية في لحظات الأزمة، بسبب تفشي فيروس كورونا، مشيرة إلى أن السعودية حافظت على عقودها مع الاتحاد الإسباني، من أجل استضافة بطولة السوبر من خلال بدفع 30 مليون يورو سنوياً".





وتابعت: "رئيس الإتحاد الإسباني، توصل إلى اتفاق لتجديد العقد الحالي لمدة ثلاث سنوات، وكذلك زيادته إلى أربع نسخ جديدة، وبناءً عليه ستقام بطولة كأس السوبر الإسباني في المملكة السعودية حتى عام 2029 على الأقل".





وأوضحت: "تم الوفاء بهذا العقد حتى التاريخ المتفق عليه، فسوف يحصل الاتحاد الإسباني على مبلغ يتراوح ما بين 240 إلى 320 مليون يورو".





وكانت الاتفاقية تنص دائماً على أنها تضمنت برامج تطوير كرة القدم المختلفة في السعودية، خاصة بفرق السيدا،ت على الرغم بأنه أكثر ما يثير الجماهير هناك هو الاحتفال بمشاهدة كأس السوبر.





وتقام بطولة كأس السوبر الإسباني، بنظامها الجديد بتواجد 4 أندية في الدور نصف النهائي، ثم تأهل فريقين للمباراة النهائية.



