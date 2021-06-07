Advertisements

إقامة السوبر الإسباني في السعودية حتى 2029

الإثنين 07/يونيو/2021 - 02:03 م
بوابة الفجر
وكالات
Advertisements
جدد لويس روبياليس رئيس الاتحاد الإسباني اتفاقية إقامة السوبر الإسباني فى السعودية، حتى عام 2029.

أكدت صحيفة ماركا الإسبانية، أن لويس روبياليس جدد الاتفاقية مع المملكة العربية السعودية، لاستضافة بطولة السوبر الإسباني حتى عام 2029.

وأضافت: "السعودية كانت بمثابة المُنقذ لكرة القدم الإسبانية من الناحية الاقتصادية في لحظات الأزمة، بسبب تفشي فيروس كورونا، مشيرة إلى أن السعودية حافظت على عقودها مع الاتحاد الإسباني، من أجل استضافة بطولة السوبر من خلال بدفع 30 مليون يورو سنوياً".

وتابعت: "رئيس الإتحاد الإسباني، توصل إلى اتفاق لتجديد العقد الحالي لمدة ثلاث سنوات، وكذلك زيادته إلى أربع نسخ جديدة، وبناءً عليه ستقام بطولة كأس السوبر الإسباني في المملكة السعودية حتى عام 2029 على الأقل".

وأوضحت: "تم الوفاء بهذا العقد حتى التاريخ المتفق عليه، فسوف يحصل الاتحاد الإسباني على مبلغ يتراوح ما بين 240 إلى 320 مليون يورو".

وكانت الاتفاقية تنص دائماً على أنها تضمنت برامج تطوير كرة القدم المختلفة في السعودية، خاصة بفرق السيدا،ت على الرغم بأنه أكثر ما يثير الجماهير هناك هو الاحتفال بمشاهدة كأس السوبر.

وتقام بطولة كأس السوبر الإسباني، بنظامها الجديد بتواجد 4 أندية في الدور نصف النهائي، ثم تأهل فريقين للمباراة النهائية.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

في السعودية حتى 2029 السعودية حتى 2029 إقامة السوبر الإسبانيو إقامة السوبر الإسباني

أخبار تهمك

بن شرقي يضع شرطا جديدا لتجديد عقده مع الزمالك

منذ حوالي 3 ساعات

خاص.. صفقة تبادلية بين الأهلى وبيراميدز

منذ 37 دقيقة

عاجل.. وفاة إمام وخطيب مسجد السيدة زينب

منذ حوالي 22 ساعة

الأهلي يفقد نجمه أمام الترجي بدوري أبطال أفريقيا

منذ حوالي 21 ساعة

تأييد حبس المنتجة سارة الطباخ 3 سنوات بتهمة تبديد أموال الشرنوبي (مستندات)

منذ ساعة و 8 دقيقة

برشلونة يقترب من حسم الصفقة الذهبية

منذ ساعة و 27 دقيقة

طلب عاجل من أحمد موسى بشأن الفنادق (فيديو)

منذ حوالي 14 ساعة

الزمالك يدخل في مفاوضات جادة لضم نجم العين الإماراتي

منذ ساعة و 10 دقيقة

اليجري يستقر على بيع رونالدو

منذ 34 دقيقة

عاجل.. نجم ريال مدريد يستقر على الرحيل

منذ ساعة و نصف

قرر عاجل من التعليم بعد تسريب دراسات الشهادة الإعدادية بالاسماعيلية

منذ حوالي 3 ساعات

تصريح هام من "الصحة" حول الموجة الثالثة لكورونا

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. خلاف قوي بين موسيماني وإدارة الاهلي

منذ يوم

أول تعليق من الحكومة على أنباء ارتفاع أسعار اللحوم المجمدة بالمنافذ التموينية

منذ حوالي 5 ساعات

الأهلي يتحرك لحسم صفقة نجم منتخب مصر

منذ 34 دقيقة

الخطيب يفاجئ نجوم الأهلي قبل موقعة الترجي بدوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 4 ساعات

موضوعات متعلقة

ماركا: لويس إنريكي مدربا لمنتخب إسبانيا

الاتحاد الإسباني يكشف النقاب عن الشكل الجديد لبطولة السوبر

خطوة مفاجئة تقرب السعودية من استضافة السوبر الإسباني

"ماركا": الاتحاد الإسباني يخطط لإقامة السوبر في السعودية

الاتحاد الإسباني يكشف عن مكان إقامة مباراة السوبر

السعودية تستضيف كأس السوبر الإسباني بنظامه الجديد بدءا من 2020

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
03:25 م

تأييد حبس المنتجة سارة الطباخ 3 سنوات بتهمة تبديد أموال الشرنوبي (مستندات)

برشلونة يقترب من حسم الصفقة الذهبية

03:07 م

عاجل.. نجم ريال مدريد يستقر على الرحيل

03:02 م

الخطيب يفاجئ نجوم الأهلي قبل موقعة الترجي بدوري أبطال إفريقيا

12:30 م

خاص.. صفقة تبادلية بين الأهلى وبيراميدز

03:57 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: نهاية نتنياهو

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: مسعود جواهرجى الدراما

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزمة أصحاب المعاشات فى موازنة «معيط»