عاجل.. ميدو يؤكد رحيل فرجاني ساسي عن الزمالك

قال أحمد حسام ميدو المدير الفني السابق لنادي مصر المقاصة، إن التونسي فرجاني ساسي سيرحل عن الزمالك بشكل مؤكد.





وأضاف ميدو بأن ساسي لن يُمدد تعاقده مع الزمالك وسيرحل عن القلعة البيضاء بنسبة ٩٥٪؜.





وأشار ميدو إلى أن الإعلام الرياضي في مصر لا يتعامل بمنطقية في ملف رحيل ساسي عن الزمالك مؤكدًا بأن النادي الأبيض مُستباح وهو عكس ما يتعامل الإعلام مع الأهلي وأخبار رحيل لاعبيه.





وأكد ميدو على أن وكيل تامر النحاس وكيل عمرو السولية تحدث عن ملف تجديد اللاعب لتعاقده مع الأهلي مع رغبة في الإعارة الخارجية لمدة موسم، وعبد الرحمن إسماعيل وكيل محمد مجدي أفشة والذي أكد رغبته في احتراف اللاعب لكن الإعلام لم يهتم بهذا الأمر مثل تعامله مع فرجاني ساسي.





وأوضح ميدو بأن الإعلام يهتم بأخبار نادي الزمالك من أجل هد استقراره لكن في الناحية الثانية نجح الأهلي في تغطية التصريحات الرسمية من وكيلي عمرو السولية ومحمد مجدي أفشة.



