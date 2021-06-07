الرئيس اللبناني يوافق على إعطاء مؤسسة كهرباء لبنان سلفة لشراء المحروقات

وافق الرئيس اللبناني ميشال عون، اليوم الاثنين، على استصدار موافقة استثنائية لإعطاء مؤسسة كهرباء لبنان سلفة خزينة لشراء المحروقات للحؤول دون انقطاع الكهرباء، وفقًا لقناة سكاي نيوز عربية.

وقال حاكم مصرف لبنان المركزي يوم الخميس إن لبنان سيستمر في السماح للمودعين بالسحب من حساباتهم الدولارية بسعر صرف ثابت عند 3900 ليرة للدولار.

جاءت تصريحات رياض سلامة بعد اجتماع مع الرئيس ميشال عون شهد مناقشة المسألة.

كان المصرف قد طلب من مجلس شورى الدولة مراجعة قراره منع المودعين من السحب بسعر الصرف الثابت بعد أن أثارت هذه الخطوة احتجاجات مساء يوم الأربعاء.