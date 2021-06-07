Advertisements

أول إنتاج 15 يونيو.. أحدث تطورات تصنيع لقاح سينوفاك في مصر

الإثنين 07/يونيو/2021 - 02:11 م
بوابة الفجر
ياسمين مبروك
Advertisements

تسعى وزارة الصحة، لنقل تكنولوجيا تصنيع اللقاحات المضادة لكورونا إلى مصر، حيث سيتم إنتاج أول إصدار للقاح سينوفاك، خلال 15 يونيو الجاري.

يرصد "الفجر"، كل ما تريد معرفته عن أحدث تطورات تصنيع لقاح سينوفاك في مصر.

إنتاج سينوفاك 15 يونيو
كشفت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، أنه بحلول  15 يونيو سيتم إنتاج أول إصدار للقاحات سينوفاك الصينية المصنعة في مصر، متابعةً "سيتم توفير اللقاح للمواطنين خلال حد أقصى 6 أسابيع من الإنتاج، وسيتم إنتاج 40 مليون جرعة بنهاية العام، ونقل تكنولوجيا التصنيع إلى مصر".

الفارق بين المصري والصيني
وحول الفارق بين لقاح سينوفاك المصري، والصيني، أوضحت وزيرة الصحة، أن هناك دراسات مقارنة للمطابقة مع المنتج الأصل، بشكل شديد وصارم، مشيرة إلى أن مصر تستورد اللقاحات ذات الفاعلية العالية، ونحن ملتزمون حتى الآن لمنح اللقاح لمن فوق الـ 18 سنة.

تحليل المادة الخام
وكشفت الدكتورة هبة والى رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات "فاكسيرا"، أنه عقب استقبال المادة الخام الخاصة بصناعة لقاح سينوفاك، بدأنا فى خطة العمل الفورية، وسيتم تحليل المادة الخام التي وصلت لنا من الصين ويستغرق تحليلها 20 يوما.

وأضافت رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات فاكسيرا، أنه بعد الانتهاء من تحليل المادة الخام نبدأ مرحلة التصنيع، حيث إن المنتج النهائى سيخضع لعملية التقييم من هيئة الدواء المصرية.

الاختبار الأخير
وعقب تلك المراحل، أوضح الدكتور خالد مجاهد، مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية والمتحدث الرسمى للوزارة، أنه فور الانتهاء من إنتاج أول دفعة من لقاح "سينوفاك" ستخضع للاختبار الأخير من خلال التحليل بمعامل هيئة الدواء المصرية، لافتًا إلى وجود خبراء صينين بمصر حاليا للإشراف على عملية التصنيع ونقل الخبرات وتكنولوجيا التصنيع، بكل من "فاكسيرا" وهيئة الدواء المصرية.

وتواصل وزارة الصحة والسكان، رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف الذكية.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

لقاح صينى تصنيع مصرى اول انتاج انتاج سينوفاك

أخبار تهمك

بن شرقي يضع شرطا جديدا لتجديد عقده مع الزمالك

منذ حوالي 3 ساعات

الأهلي يتحرك لحسم صفقة نجم منتخب مصر

منذ 37 دقيقة

عاجل.. محمد صلاح يفتح النار على فرجاني ساسي

منذ يومين

برشلونة يقترب من حسم الصفقة الذهبية

منذ ساعة و نصف

عاجل.. نجم ريال مدريد يستقر على الرحيل

منذ ساعة و نصف

تأييد حبس المنتجة سارة الطباخ 3 سنوات بتهمة تبديد أموال الشرنوبي (مستندات)

منذ ساعة و 11 دقيقة

الأهلي يفقد نجمه أمام الترجي بدوري أبطال أفريقيا

منذ حوالي 22 ساعة

الزمالك يدخل في مفاوضات جادة لضم نجم العين الإماراتي

منذ ساعة و 13 دقيقة

الخطيب يفاجئ نجوم الأهلي قبل موقعة الترجي بدوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. خلاف قوي بين موسيماني وإدارة الاهلي

منذ يوم

عاجل.. وفاة إمام وخطيب مسجد السيدة زينب

منذ حوالي 22 ساعة

طلب عاجل من أحمد موسى بشأن الفنادق (فيديو)

منذ حوالي 14 ساعة

أول تعليق من الحكومة على أنباء ارتفاع أسعار اللحوم المجمدة بالمنافذ التموينية

منذ حوالي 5 ساعات

خاص.. صفقة تبادلية بين الأهلى وبيراميدز

منذ 40 دقيقة

قرر عاجل من التعليم بعد تسريب دراسات الشهادة الإعدادية بالاسماعيلية

منذ حوالي 3 ساعات

تصريح هام من "الصحة" حول الموجة الثالثة لكورونا

منذ حوالي 8 ساعات

موضوعات متعلقة

3 تحركات مصرية جديدة لتوفير جرعات كورونا.. اعرفها

وزيرة الصحة تعقد اجتماعًا بمقر شركة فاكسيرا لبحث استعدادات بدء تصنيع لقاح كورونا

عاجل.. إنتاج أول 2 مليون جرعة من لقاح "سينوفاك" بنهاية شهر يونيو المقبل

عاجل.. إنتاج 40 مليون جرعة من لقاح "سينوفاك" داخل مصر خلال السنة الأولى

عاجل.. وزيرة الصحة تشرح مراحل تصنيع لقاح كورونا "سينوفاك" في مصر

رئيس شركة فاكسيرا: الانتهاء من جميع مراحل تصنيع وتقييم لقاح سينوفاك خلال 3 أشهر

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
03:25 م

تأييد حبس المنتجة سارة الطباخ 3 سنوات بتهمة تبديد أموال الشرنوبي (مستندات)

برشلونة يقترب من حسم الصفقة الذهبية

03:07 م

عاجل.. نجم ريال مدريد يستقر على الرحيل

03:02 م

الخطيب يفاجئ نجوم الأهلي قبل موقعة الترجي بدوري أبطال إفريقيا

12:30 م

خاص.. صفقة تبادلية بين الأهلى وبيراميدز

03:57 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: نهاية نتنياهو

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: مسعود جواهرجى الدراما

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزمة أصحاب المعاشات فى موازنة «معيط»