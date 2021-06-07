أول إنتاج 15 يونيو.. أحدث تطورات تصنيع لقاح سينوفاك في مصر



تسعى وزارة الصحة، لنقل تكنولوجيا تصنيع اللقاحات المضادة لكورونا إلى مصر، حيث سيتم إنتاج أول إصدار للقاح سينوفاك، خلال 15 يونيو الجاري.



يرصد "الفجر"، كل ما تريد معرفته عن أحدث تطورات تصنيع لقاح سينوفاك في مصر.



إنتاج سينوفاك 15 يونيو

كشفت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، أنه بحلول 15 يونيو سيتم إنتاج أول إصدار للقاحات سينوفاك الصينية المصنعة في مصر، متابعةً "سيتم توفير اللقاح للمواطنين خلال حد أقصى 6 أسابيع من الإنتاج، وسيتم إنتاج 40 مليون جرعة بنهاية العام، ونقل تكنولوجيا التصنيع إلى مصر".



الفارق بين المصري والصيني

وحول الفارق بين لقاح سينوفاك المصري، والصيني، أوضحت وزيرة الصحة، أن هناك دراسات مقارنة للمطابقة مع المنتج الأصل، بشكل شديد وصارم، مشيرة إلى أن مصر تستورد اللقاحات ذات الفاعلية العالية، ونحن ملتزمون حتى الآن لمنح اللقاح لمن فوق الـ 18 سنة.



تحليل المادة الخام

وكشفت الدكتورة هبة والى رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات "فاكسيرا"، أنه عقب استقبال المادة الخام الخاصة بصناعة لقاح سينوفاك، بدأنا فى خطة العمل الفورية، وسيتم تحليل المادة الخام التي وصلت لنا من الصين ويستغرق تحليلها 20 يوما.



وأضافت رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات فاكسيرا، أنه بعد الانتهاء من تحليل المادة الخام نبدأ مرحلة التصنيع، حيث إن المنتج النهائى سيخضع لعملية التقييم من هيئة الدواء المصرية.



الاختبار الأخير

وعقب تلك المراحل، أوضح الدكتور خالد مجاهد، مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية والمتحدث الرسمى للوزارة، أنه فور الانتهاء من إنتاج أول دفعة من لقاح "سينوفاك" ستخضع للاختبار الأخير من خلال التحليل بمعامل هيئة الدواء المصرية، لافتًا إلى وجود خبراء صينين بمصر حاليا للإشراف على عملية التصنيع ونقل الخبرات وتكنولوجيا التصنيع، بكل من "فاكسيرا" وهيئة الدواء المصرية.



وتواصل وزارة الصحة والسكان، رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف الذكية.