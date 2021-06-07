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23 سفينة إجمالي حركة موانئ بورسعيد

الإثنين 07/يونيو/2021 - 02:13 م
بوابة الفجر
شيماء الريس
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أعلنت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس في بيان صادر اليوم  أن موانئ بورسعيد سجلت دخول وخروج 23 سفينة خلال عمليات التداول، حيث شهد ميناء شرق بورسعيد دخول 3 سفن حاويات وخروج 5 سفن ومتواجد على الأرصفة 3 سفن ومن المنتظر وصول سفينتين  . بينما شهد ميناء غرب بورسعيد دخول سفينتين حاويات وخروج سفينة ومتواجد علي الأرصفه سفينتين ومن المنتظر دخول 3 سفن. كما يتواجد على أرصفة الميناء سفينة بضائع عامة ومن المنتظر دخول سفينة بضائع عامة.
وأكدت موانئ بورسعيد أنه جارى التنسيق الدائم بين الجهات المعنية لتسهيل كل الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الميناء.

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