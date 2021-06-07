كسوف حلقى للشمس الخميس المقبل.. هل يُرى في مصر؟

كشف المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية تفاصيل كسوف الشمس الحلقي، الذي سيرى يوم الخميس المقبل الموافق 10 يونيو 2021م، ففي السطور التالية سنكشف لكم التفاصيل وهل يرى في مصر أم لا:





من المنتظر أن يتفق توقيت وسط هذا الكسوف مع اقتران شهر ذي القعدة لعام 1442هـ، حيث يشرق القمر ويغرب مع الشمس في نفس الوقت تقريبا.





لن يكون القمر مرئيا في السماء طوال الليل، ومن المقرر أن يحدث الكسوف الحلقي للشمس حيث يكون القمر في المنطقة البعيدة في مداره البيضاوي حول الأرض.





ووفقا للمعهد القومي للبحوث الفلكية، أكد أنه لا يتمكن الكسوف الحلقي من تغطية قرص الشمس بالكامل فينتج عن هذا حلقة من الضوء حول القمر المظلم، وهذا ما جعله يُسمى بالكسوف الحلقي .





أماكن ترى كسوف الشمس الحلقي الخميس المقبل

ولا يُرى هذا الكسوف في مصر أو المنطقة العربية بالكامل، حيث يمكن رؤيته في جميع مراحله في (شمال كندا – أقصى الشمال الشرقي لروسيا – جرين لاند).





المدة التي يستغرقها كسوف الشمس الحلقي

ويستغرق الكسوف منذ بدايته وحتى نهايته مدة قدرها أربع ساعات وتسع وخمسون دقيقة تقريباً، و عند ذروة الكسوف الحلقي يغطي قرص القمر حوالي 94% من كامل قرص الشمس.