مفاجأة.. توقيع الشراكة بين المنتج كامل أبو علي وصادق الصباح وعمرو سعد





وقع منذ قليل المنتج كامل ابو علي والمنتج صادق الصباح عقد شراكة علي فيلم جديد من بطولة النجم عمرو سعد ومن المتوقع ان يقوموا بإعلان التفاصيل خلال الأيام القادمة.





وكان قد كشف سعد أثناء لقائه مع الإعلامي شريف عامر في برنامج "يحدث في مصر" أنه بالفعل حصل على حقوق الملكية الخاصة برواية "أولاد حارتنا" لنجيب محفوظ من المنتج صادق الصباح وينوي تحويلها لعمل فني، وتابع قائلًا "ربنا يستر".



وأكد ايضًا أنه حصل على حقوق الملكية الخاصة برواية "صدى النسيان" وأنه يرغب في تحويل روايات نجيب محفوظ التي دارت عن الفراعنة لأعمال فنية.

كما أكد سعد أن مصر بها أدباء عظماء مثل أحسان عبد القدوس ويوسف أدريس وغيرهم وشبه القاعدة الأدبية المصرية بالقاعدة الأسمنتية الصلبة التي يجب البناء عليها.





الجدير بالذكر أن عمرو سعد شارك في الموسم الرمضاني الماضي بمسلسل "ملوك الجدعنة" مع مصطفى شعبان وياسمين رئيس وغيرهم نخبة من النجوم. المسلسل من تأليف عبير سليمان ومن إخراج أحمد خالد موسى.