Advertisements

مفاجأة.. توقيع الشراكة بين المنتج كامل أبو علي وصادق الصباح وعمرو سعد

الإثنين 07/يونيو/2021 - 02:14 م
بوابة الفجر
يارا أحمد
Advertisements


وقع منذ قليل المنتج كامل ابو علي والمنتج صادق الصباح عقد شراكة علي فيلم جديد من بطولة النجم عمرو سعد ومن المتوقع ان يقوموا بإعلان التفاصيل خلال الأيام القادمة.


وكان قد كشف سعد أثناء لقائه مع الإعلامي شريف عامر في برنامج "يحدث في مصر" أنه بالفعل حصل على حقوق الملكية الخاصة برواية "أولاد حارتنا" لنجيب محفوظ من المنتج صادق الصباح وينوي تحويلها لعمل فني، وتابع قائلًا "ربنا يستر".

وأكد ايضًا أنه حصل على حقوق الملكية الخاصة برواية "صدى النسيان" وأنه يرغب في تحويل روايات نجيب محفوظ التي دارت عن الفراعنة لأعمال فنية.
كما أكد سعد أن مصر بها أدباء عظماء مثل أحسان عبد القدوس ويوسف أدريس وغيرهم وشبه القاعدة الأدبية المصرية بالقاعدة الأسمنتية الصلبة التي يجب البناء عليها.


الجدير بالذكر أن عمرو سعد شارك في الموسم الرمضاني الماضي بمسلسل "ملوك الجدعنة" مع مصطفى شعبان وياسمين رئيس وغيرهم نخبة من النجوم. المسلسل من تأليف عبير سليمان ومن إخراج أحمد خالد موسى.

أخبار تهمك

أول تعليق من الحكومة على أنباء ارتفاع أسعار اللحوم المجمدة بالمنافذ التموينية

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. خلاف قوي بين موسيماني وإدارة الاهلي

منذ يوم

الزمالك يدخل في مفاوضات جادة لضم نجم العين الإماراتي

منذ ساعة و 16 دقيقة

الأهلي يفقد نجمه أمام الترجي بدوري أبطال أفريقيا

منذ حوالي 22 ساعة

خاص.. صفقة تبادلية بين الأهلى وبيراميدز

منذ 43 دقيقة

عاجل.. نجم ريال مدريد يستقر على الرحيل

منذ أقل من ساعتين

بن شرقي يضع شرطا جديدا لتجديد عقده مع الزمالك

منذ حوالي 3 ساعات

تصريح هام من "الصحة" حول الموجة الثالثة لكورونا

منذ حوالي 9 ساعات

الخطيب يفاجئ نجوم الأهلي قبل موقعة الترجي بدوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. وفاة إمام وخطيب مسجد السيدة زينب

منذ حوالي 22 ساعة

طلب عاجل من أحمد موسى بشأن الفنادق (فيديو)

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. محمد صلاح يفتح النار على فرجاني ساسي

منذ يومين

تأييد حبس المنتجة سارة الطباخ 3 سنوات بتهمة تبديد أموال الشرنوبي (مستندات)

منذ ساعة و 14 دقيقة

قرر عاجل من التعليم بعد تسريب دراسات الشهادة الإعدادية بالاسماعيلية

منذ حوالي 3 ساعات

برشلونة يقترب من حسم الصفقة الذهبية

منذ ساعة و نصف

الأهلي يتحرك لحسم صفقة نجم منتخب مصر

منذ 40 دقيقة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
03:25 م

تأييد حبس المنتجة سارة الطباخ 3 سنوات بتهمة تبديد أموال الشرنوبي (مستندات)

برشلونة يقترب من حسم الصفقة الذهبية

03:07 م

عاجل.. نجم ريال مدريد يستقر على الرحيل

03:02 م

الخطيب يفاجئ نجوم الأهلي قبل موقعة الترجي بدوري أبطال إفريقيا

12:30 م

خاص.. صفقة تبادلية بين الأهلى وبيراميدز

03:57 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: نهاية نتنياهو

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: مسعود جواهرجى الدراما

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزمة أصحاب المعاشات فى موازنة «معيط»