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درجات الحرارة المتوقعة بمحافظات مصر حتى السبت المقبل

الإثنين 07/يونيو/2021 - 02:13 م
بوابة الفجر
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كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن الظواهر الجوية المتوقعة وحالة الطقس من اليوم الإثنين 7 يونيو 2021 إلى السبت 12 يونيو 2021.

وقالت الأرصاد الجوية إنه يسود طقس معتدل على السواحل الشمالية مائل للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحرى، حار على شمال الصعيد وجنوب سيناء، شديد الحرارة جنوب الصعيد، لطيف ليلا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وفيما يلى بيان  بدرجات الحرارة المتوقعة حتى السبت المقبل

درجات الحرارة الإثنين 7 يونيو:
القاهرة والوجه البحرى 32 درجة
السواحل الشمالية 27 درجة
جنوب سيناء 36 درجة
شمال الصعيد 33 درجة
جنوب الصعيد 40 درجة

درجات الحرارة  الثلاثاء 8 يونيو:
القاهرة والوجه البحرى 34 درجة
السواحل الشمالية 29 درجة
جنوب سيناء 36 درجة
شمال الصعيد 35 درجة
جنوب الصعيد 41 درجة
 
درجات الحرارة  الأربعاء 9 يونيو:
القاهرة والوجه البحرى 37 درجة
السواحل الشمالية 32 درجة
جنوب سيناء 38 درجة
شمال الصعيد 40 درجة
جنوب الصعيد 42 درجة
  
درجات الحرارة  الخميس 10 يونيو:
القاهرة والوجه البحرى 38 درجة
السواحل الشمالية 30 درجة
جنوب سيناء 38 درجة
شمال الصعيد 40 درجة
جنوب الصعيد 43 درجة
 
درجات الحرارة  الجمعة 11 يونيو:
القاهرة والوجه البحرى 35 درجة
السواحل الشمالية 28 درجة
جنوب سيناء 37 درجة
شمال الصعيد 38 درجة
جنوب الصعيد 44 درجة
 
درجات الحرارة  السبت 12 يونيو:
القاهرة والوجه البحرى 35 درجة
السواحل الشمالية 29 درجة
جنوب سيناء 38 درجة
شمال الصعيد 39 درجة
جنوب الصعيد 44 درجة

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