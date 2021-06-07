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وزيرة الصناعة: وقعنا عقد تمويل مع أحد البنوك لدعم المشروعات متناهية الصغر

الإثنين 07/يونيو/2021 - 11:35 م
نيفين جامع
نيفين جامع
هدى عبدالرازق
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كشفت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، عن تفاصيل توقيع عقد مشروع "تمكين للتمويل متناهي الصغر" بالتعاون مع بنك القاهرة.

وأوضحت "جامع"، خلال لقاء خاص عبر فضائية "TeN"، مساء الثلاثاء، أن عقد المشروع بقيمة 500 مليون جنيه، وهو يأتي ضمن محفظة تم التعاقد عليها في السابق تجاوزت 3.2 مليار جنيه.

ولفت إلى أن تدوير هذه المحفظة ساهم في ضخ 8.5 مليار جنيه في السوق، مضيفا أن فروع بنك القاهرة تصل إلى 250 فرع على مستوى الجمهورية، حيث يستطيع البنك الوصول إلى الفئات المستهدفة لتوفير فرص عمل من خلال إقامة مشروعات.

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