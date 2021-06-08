تستمر يومين.. الأرصاد تحذر من موجة حارة تضرب البلاد

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تعرض البلاد لموجة حارة، يومي الأربعاء والخميس، إذ ترتفع درجات الحرارة بشكل ملحوظ على جميع الأنحاء، ليسود طقس حار نهارًا على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على القاهرة الكبرى وباقي الأنحاء، لطيف ليلًا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، معتدل جنوبًا.





وتعود درجات الحرارة للانخفاض مجددا، على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، اعتبارا من يوم الجمعة المقبل.





ويتوقع خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنّ يسود، اليوم الثلاثاء، طقس حار نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، معتدل على السواحل الشمالية، حار على جنوب سيناء وشمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، لطيف ليلًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.





وتنشط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، على فترات متقطعة





أما خلال الفترة من يوم الثلاثاء 8 يونيو 2021، حتى يوم الأحد 13 يونيو 2021، فتكون حالة الطقس على النحو التالي:

يوم الثلاثاء 8 يونيو 2021:

- تكون درجة الحرارة على القاهرة والوجه البحري 33 درجة، والسواحل الشمالية 29 درجة، وجنوب سيناء 36 درجة، وشمال الصعيد 35 درجة، وجنوب الصعيد 41 درجة.

- نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد.





يوم الأربعاء 9 يونيو 2021:

واعتبارا من يوم الأربعاء 9 يونيو 2021، إلى الخميس 10 يونيو 2021، ترتفع درجات الحرارة بشكل ملحوظ على جميع الأنحاء، ليسود طقس حار نهارًا على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على القاهرة الكبرى وباقي الأنحاء، لطيف ليلا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، معتدل جنوبًا.



- تكون درجة الحرارة على القاهرة والوجه البحري 38 درجة، والسواحل الشمالية 33 درجة، وجنوب سيناء 38 درجة، وشمال الصعيد 40 درجة، وجنوب الصعيد 43 درجة.

- نشاط رياح على مناطق من جنوب سيناء وشمال الصعيد.





يوم الخميس 10 يونيو 2021:

- تكون درجة الحرارة على القاهرة والوجه البحري 38 درجة، والسواحل الشمالية 28 درجة، وجنوب سيناء 38 درجة، وشمال الصعيد 40 درجة، وجنوب الصعيد 44 درجة.

- نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية وجنوب سيناء، وجنوب البلاد، على فترات متقطعة.





واعتبارا من يوم الجمعة 11 يونيو 2021، تنخفض درجات الحرارة على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، وتكون حالة الطقس كما يلي:





يوم الجمعة 11 يونيو 2021:

- تكون درجة الحرارة على القاهرة والوجه البحري 34 درجة، والسواحل الشمالية 28 درجة، وجنوب سيناء 37 درجة، وشمال الصعيد 38 درجة، وجنوب الصعيد 44 درجة.

- نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب سيناء وجنوب البلاد، على فترات متقطعة.





يوم الأحد 13 يونيو 2021:

- تكون درجة الحرارة على القاهرة والوجه البحري 34 درجة، والسواحل الشمالية 28 درجة، وجنوب سيناء 37 درجة، وشمال الصعيد 37 درجة، وجنوب الصعيد 42 درجة.

- نشاط رياح على مناطق من جنوب سيناء وجنوب البلاد.



