ميريام فارس تحصد نجاح غدارة يادنيا





حصد كليب الفنانة اللبنانية ​ميريام فارس​ "​غدارة يا دنيا​"، الذي طرحته قبل يومين عبر قناتها الرسمية على "يوتيوب"، نجاحا كبيرا بعد 4 سنوات من الغياب.



وسجلت ميريام الأغنية وهي حامل في طفلها الثاني، وصورتها في منزلها، لأنها التزمت طوال الفترة الماضية بالحجر المنزلي، نتيجة تفشي ​فيروس كورونا​.



الأغنية من كلمات ​رولا فارس​، ألحان ​وليد المسيح​، توزيع موسيقي إدريس روشيش والكليب إخراج ​شريف ترحيني​.



