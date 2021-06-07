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ميريام فارس تحصد نجاح غدارة يادنيا

الإثنين 07/يونيو/2021 - 11:19 م
بوابة الفجر
لمياء علي
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حصد كليب الفنانة اللبنانية ​ميريام فارس​ "​غدارة يا دنيا​"، الذي طرحته قبل يومين عبر قناتها الرسمية على "يوتيوب"، نجاحا كبيرا بعد 4 سنوات من الغياب.

وسجلت ميريام الأغنية وهي حامل في طفلها الثاني، وصورتها في منزلها، لأنها التزمت طوال الفترة الماضية بالحجر المنزلي، نتيجة تفشي ​فيروس كورونا​.

الأغنية من كلمات ​رولا فارس​، ألحان ​وليد المسيح​، توزيع موسيقي إدريس روشيش والكليب إخراج ​شريف ترحيني​.

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