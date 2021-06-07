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ميريام فارس تحصد نجاح غدارة يادنيا
الإثنين 07/يونيو/2021 - 11:19 م
لمياء علي
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حصد كليب الفنانة اللبنانية ميريام فارس "غدارة يا دنيا"، الذي طرحته قبل يومين عبر قناتها الرسمية على "يوتيوب"، نجاحا كبيرا بعد 4 سنوات من الغياب.
وسجلت ميريام الأغنية وهي حامل في طفلها الثاني، وصورتها في منزلها، لأنها التزمت طوال الفترة الماضية بالحجر المنزلي، نتيجة تفشي فيروس كورونا.
الأغنية من كلمات رولا فارس، ألحان وليد المسيح، توزيع موسيقي إدريس روشيش والكليب إخراج شريف ترحيني.
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