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اليوم.. "خطة النواب" تناقش تقرير مجلس الشيوخ حول التنمية الاقتصادية والاجتماعية

الثلاثاء 08/يونيو/2021 - 07:30 ص
مجلس النواب
مجلس النواب
دينا عبد الستار
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تعقد لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور فخري الفقي، اجتماعين لها، اليوم الثلاثاء، حيث يناقش الاجتماع الأول موازنة البرامج الأداء للعام المالي 2021 2022، للوزارات والجهات التابعة والجهات المستقلة المخاطبة بتنفيذ موازنة البرامج والأداء.

وتناقش اللجنة في اجتماعها الثاني، مشروع قانون مُقدم من الحكومة باعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنة المالية 2021 2022، العام الرابع من خطة التنمية المستدامة متوسطة الأجل 2018 2019 - 2021 2022، وكذلك نظر وتدارس تقرير مجلس الشيوخ عن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية عن ذات السنة وفي ضوء تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار.

وتواصل عدد من اللجان النوعية بمجلس النواب، اجتماعاتها، اليوم الثلاثاء، لمناقشة عدد من مشروعات القوانين والملفات الهامة على طاولة اجتماعات اللجان طبقًا لجدول أعمالها.

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