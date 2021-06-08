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اليوم.. "تشريعية النواب" تناقش تعديلات مشروع قانون تنظيم الخبرة أمام جهات القضاء

الثلاثاء 08/يونيو/2021 - 07:32 ص
مجلس النواب
مجلس النواب
دينا عبد الستار
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تعقد لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، اجتماعين لها، اليوم الثلاثاء، لنظر مشروع القانون المُقدم من النائبة عبلة الهواري، و(60 نائب آخرون)، بتعديل المرسوم بقانون رقم 76 لسنة 1752 بشأن قانون تنظيم الخبرة أمام جهات جهات القضاء، بالاشتراك مع لجنة الخطة والموازنة.

وكانت اللجنة، وافقت خلال اجتماعها، الأحد، على تعديلات مشروع قانون الفصل غير التأديبي، والمُقدم من النائب على بدر أمين سر اللجنة وأكثر من 60 نائبًا.

وتواصل عدد من اللجان النوعية بمجلس النواب، اجتماعاتها، اليوم الثلاثاء، لمناقشة عدد من مشروعات القوانين والملفات المهمة على طاولة اجتماعات اللجان طبقًا لجدول أعمالها.

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