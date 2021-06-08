اليوم.. "تشريعية النواب" تناقش تعديلات مشروع قانون تنظيم الخبرة أمام جهات القضاء

تعقد لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، اجتماعين لها، اليوم الثلاثاء، لنظر مشروع القانون المُقدم من النائبة عبلة الهواري، و(60 نائب آخرون)، بتعديل المرسوم بقانون رقم 76 لسنة 1752 بشأن قانون تنظيم الخبرة أمام جهات جهات القضاء، بالاشتراك مع لجنة الخطة والموازنة.





وكانت اللجنة، وافقت خلال اجتماعها، الأحد، على تعديلات مشروع قانون الفصل غير التأديبي، والمُقدم من النائب على بدر أمين سر اللجنة وأكثر من 60 نائبًا.



