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وزير المالية: مصر انتقلت من دولة مهلهلة إلى قوية في 7 سنوات

الإثنين 07/يونيو/2021 - 11:26 م
الدكتور محمد معيط وزير المالية
الدكتور محمد معيط وزير المالية
داليا الحسين
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قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية إن مصر دولة كبيرة ولديها مؤسسات ولها كلمة وثقل على كافة المستويات والأصعدة، مشيرا إلى أن العديد من المشروعات الضخمة التي تم تنفيذها خلال 7 سنوات.

وأضاف "معيط"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة"، عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن مصر انتقلت منذ 2014 كدولة مهلهلة إلى دولة قوية، وانتقلت من الإفلاس والانهيار الذي حدث في 2014 إلى دولة حاليا قوية اقتصاديا.

وأشار إلى أن مصر تشهد تطوير على أعلى مستوى في مجالات النقل المختلفة، لافتا مصر لديها أكبر محطة لإنتاج الطاقة الشمسية.

وتابع: "بلادنا استضافت العديدة من البطولات العالمية الرياضية خلال أزمة كورونا، والقضاء على قوائم الانتظار"، مشددا على أن مصر مستمرة في البناء للمستقبل من أجل أن نصبح من الدول الكبرى.

وأكمل وزير المالية: "مصر ربنا كرمها بنعمة وجود الرئيس السيسي وعلينا الحفاظ عليه".

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