Advertisements

وزير المالية يكشف قيمة الزيادة الجديدة في أسعار السجائر وأسبابها

الإثنين 07/يونيو/2021 - 11:11 م
أسعار السجائر
أسعار السجائر
داليا الحسين
Advertisements

أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن هناك زيادة مقبلة في اسعار السجائر، موضحًا أن قانون التأمين الصحي وضع بأن يكون هناك زيادة ربع جنيه كل 3 سنوات على علبة السجائر، والذي يستهدف تمويل التأمين الصحي الشامل.

وأوضح "معيط"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الإعلامي خيري رمضان والإعلامية كريمة عوض، والذي يُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أنه كل سنه يكون هناك التزامات خزانة عام للدولة وزيادة أجور ومعاشات، ويتم الاعتماد على مصادر غير مباشر، والتي لا تكون عائق وتمثل تأثير على المواطنين وتقليل الاقتراض.

وأشار وزير المالية، إلى أنه يتم محاولة أن يكون المالية العامة للدولة ان تسير بشكل صحي والتي لا تتسبب في تضخم وأثار سلبية على العملة، كما أن هناك محاولة من أجل التوازن.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

وزارة المالية زيادة اسعار السجائر التأمين الصحى الشامل أسعار السجائر

أخبار تهمك

تأييد حبس المنتجة سارة الطباخ 3 سنوات بتهمة تبديد أموال الشرنوبي (مستندات)

منذ حوالي 9 ساعات

عضو المصرية للحساسية والمناعة يزف بشرى شارة بشأن الموجة الثالثة لكورونا (فيديو)

منذ حوالي 7 ساعات

هل توجد زيادة مرتقبة في أسعار السجائر والمعسل؟.. رئيس شعبة الدخان يجيب

منذ 41 دقيقة

وزير المالية يكشف قيمة الزيادة الجديدة في أسعار السجائر وأسبابها

منذ ساعة و 7 دقيقة

عاجل - بن شرقي يزف بشرى سارة لجماهير الزمالك

منذ ساعة و 17 دقيقة

عاجل.. رئيس الأهلي يصدم موسيماني

منذ أقل من ساعتين

الأهلي يحاول اقناع «الدبابة» بالبقاء مع الفريق

منذ حوالي 4 ساعات

الأهلي يستقر على إعارة ثنائي الفريق في الموسم الجديد

منذ حوالي 3 ساعات

الخطيب يفاجئ نجوم الأهلي قبل موقعة الترجي بدوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 12 ساعة

الأهلي يوجه رسالة قوية إلى السولية بعد تصريحات وكيله

منذ حوالي 6 ساعات

برشلونة يقترب من حسم الصفقة الذهبية

منذ حوالي 9 ساعات

صفقة من ذهب.. الزمالك يخطط لضم القاطرة الإفريقية

منذ ساعتين و 19 دقيقة

عاجل.. أزمة كبرى تضرب الترجي قبل مواجهة الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

الصحة العالمية تزف خبرا سارا بشأن كورونا ومصر تتخذ أولى إجراءاتها للقضاء على الفيروس

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. الأهلي يحسم ملف الصفقات الجديدة والراحلين

منذ ساعة الا ربع

بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس غدًا الثلاثاء

منذ حوالي 4 ساعات

موضوعات متعلقة

"سلامة": اقتراب موعد زيادة أسعار السجائر مع بدء تطبيق قانون التأمين الصحى الشامل

عاجل.. "الشرقية للدخان": زيادة أسعار السجائر بما يصل إلى 5 جنيهات بداية من غًدًا الخميس

"الشرقية للدخان": زيادة أسعار السجائر بما يصل إلى 5 جنيهات بداية من اليوم

عاجل.. زيادة جديدة فى أسعار بعض السجائر الأجنبية

وزير المالية يصدر قرار هام بشأن أسعار بيع السجائر في السوق المحلية

وزير المالية: منظمة الصحة العالمية أوصت بالتحرك في أسعار السجائر

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
11:11 م

وزير المالية يكشف قيمة الزيادة الجديدة في أسعار السجائر وأسبابها

عاجل.. الأهلي يحسم ملف الصفقات الجديدة والراحلين

11:32 م

عاجل - بن شرقي يزف بشرى سارة لجماهير الزمالك

11:01 م

الصحة العالمية تزف خبرا سارا بشأن كورونا ومصر تتخذ أولى إجراءاتها للقضاء على الفيروس

06:36 م

صفقة من ذهب.. الزمالك يخطط لضم القاطرة الإفريقية

09:59 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: نهاية نتنياهو

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: مسعود جواهرجى الدراما

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزمة أصحاب المعاشات فى موازنة «معيط»