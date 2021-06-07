وزير المالية يكشف قيمة الزيادة الجديدة في أسعار السجائر وأسبابها



أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن هناك زيادة مقبلة في اسعار السجائر، موضحًا أن قانون التأمين الصحي وضع بأن يكون هناك زيادة ربع جنيه كل 3 سنوات على علبة السجائر، والذي يستهدف تمويل التأمين الصحي الشامل.



وأوضح "معيط"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الإعلامي خيري رمضان والإعلامية كريمة عوض، والذي يُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أنه كل سنه يكون هناك التزامات خزانة عام للدولة وزيادة أجور ومعاشات، ويتم الاعتماد على مصادر غير مباشر، والتي لا تكون عائق وتمثل تأثير على المواطنين وتقليل الاقتراض.



وأشار وزير المالية، إلى أنه يتم محاولة أن يكون المالية العامة للدولة ان تسير بشكل صحي والتي لا تتسبب في تضخم وأثار سلبية على العملة، كما أن هناك محاولة من أجل التوازن.