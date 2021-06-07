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وزير المالية: أقل قيمة للعلاوة الدورية 250 جنيها.. وتتزايد حسب الدرجات

الإثنين 07/يونيو/2021 - 11:32 م
الدكتور محمد معيط وزير المالية
الدكتور محمد معيط وزير المالية
داليا الحسين
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كشف الدكتور محمد معيط وزير المالية، حجم الزيادة في رواتب العاملين في الدولة، موضحا أن الحد الأدنى 250 جنيها وتزيد من الدرجات الأعلى درجة وتصل 650 جنيها،.

وقال معيط، في مداخلة هاتفية الإعلامي أحمد موسى، في برنامجه على مسئوليتي، المذاع عبر قناة "صدى البلد"، مساء اليوم الاثنين، أن أقل قيمة للعلاوة الدورية 250 جنيها وتتزايد حسب الدرجات، منوها بأن 28 مليار جنية قيمة زيادة المرتبات للموظفين خلال السنة المالية المقبلة
وتابع الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن هناك مستثمرين يريدون استثمار أموالهم في السندات الخضراء.

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