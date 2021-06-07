نجلة الفنان علي عبد الرحيم تكشف تجربتها في حفل نقل المومياوات الملكية



قالت تقى، نجلة الفنان الراحل علي عبد الرحيم، إن والدها شعر بأن لديها موهبة في الموسيقى، فقام باصطحابها إلى المعهد العالي للموسيقى "الكونسرفاتوار" لمعرفة الآلة التي تريد العزف عليها.



وأضافت نجلة الفنان علي عبد الرحيم، خلال لقائها مع الإعلاميان ليلى عز العرب وهشام إسماعيل، في برنامج "يا أنا يا هيّ"، المذاع على قناة "دريم"، مساء الاثنين، أنها دخلت المعهد في المرحلة الثانوية، وبعد التخرج قامت بإعداد دراسات عليا، وعملت في أوركسترا القاهرة السيمفوني.



وتابعت أنها شاركت في حفل نقل المومياوات الملكية، ولكن هذا الحفل كان مختلفا بشكل خاص، نتيجة اهتمام العالم أجمع بهذا الحفل، معقبة: "مكناش متخيلين إن الناس هتركز مع الأوركسترا".



