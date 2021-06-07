نشوى علي عبد الرحيم: والدي رفض دخولي مجال التمثيل في البداية



قالت نشوى، نجلة الفنان الراحل علي عبد الرحيم، إنها كانت مهتمة بالتمثيل بصورة كبيرة، من خلال الذهاب مع والدها إلى الاستوديو.



وأضافت نجلة الفنان علي عبد الرحيم، خلال لقائها مع الإعلاميان ليلى عز العرب وهشام إسماعيل، في برنامج "يا أنا يا هيّ"، المذاع على قناة "دريم"، مساء الاثنين، أنها بعدما انتهت من الثانوية العامة، طلبت من والدها التقديم في معهد السينما، ولكنه رفض في البداية، بحجة أن العمل في مجال التمثيل مرهق.



وتابعت أنها دخلت كلية أداب، واستمرت فيها عام كامل، ولكنها لم تجد نفسها في الدراسة بهذه الكلية، وبعد ذلك وافق والدها على دخولها مجال التمثيل، بعد التأكد من موهبتها في التمثيل.



