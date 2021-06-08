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فريدة الشوباشي: "أنا مطبلتش للسادات ومبارك ومرسي"

الثلاثاء 08/يونيو/2021 - 06:15 ص
فريدة الشوباشي
فريدة الشوباشي
أمنية فوزي
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أشادت الكاتبة الصحفية وعضو مجلس النواب فريدة الشوباشي، بالرئيس عبد الفتاح السيسي، قائلة: "رجل محترم، ومنحاز لمصر".

وتابعت "الشوباشي"، خلال حوارها مع الإعلامية بسمة وهبة، ببرنامج "90 دقيقة"، المذاع على فضائية "المحور"، ردًا على المنتقدين لها: "أنا لو بطبل للرئيس السيسي مطبلتش ليه للسادات ومبارك ومرسي، ولكن أنا بشهد شهادة حق في حق الرئيس السيسي".

وأضافت: "أشهد أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أعطى للمرأة حقها"، مستكملة: "الرئيس السيسي صادق أمين ومحترم ووطني، ولا يوجد أي تزييف فيما يفعله تجاه المرأة المصرية".

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