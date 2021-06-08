فريدة الشوباشي: "أنا مطبلتش للسادات ومبارك ومرسي"

أشادت الكاتبة الصحفية وعضو مجلس النواب فريدة الشوباشي، بالرئيس عبد الفتاح السيسي، قائلة: "رجل محترم، ومنحاز لمصر".





وتابعت "الشوباشي"، خلال حوارها مع الإعلامية بسمة وهبة، ببرنامج "90 دقيقة"، المذاع على فضائية "المحور"، ردًا على المنتقدين لها: "أنا لو بطبل للرئيس السيسي مطبلتش ليه للسادات ومبارك ومرسي، ولكن أنا بشهد شهادة حق في حق الرئيس السيسي".



