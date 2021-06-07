"كلاكيت تاني مره" الالومنيوم يواجه سمسطا بملعب ببا

يخوض فريق نادي الالومنيوم في الرابعة من عصر غدًا الثلاثاء، مباراة هامة أمام مركز شباب سمسطا على ملعب مركز شباب ببا.



تأتي المباراة في إطار المواجهة المعادة من الجولة الخامسة والعشرين للمجموعة الأولى في دوري القسم الثاني، بقرار من لجنة المسابقات، بعد إلغائها من قبل حكم اللقاء عقب أحداث منعته من استكمال اللقاء.







يسعى كلا الفريقين خلال هذا اللقاء لتحقيق الفوز، لتحقيق هدفه سواء بالمنافسة على الصعود من جانب الالومنيوم، أو ضمان البقاء والابتعاد عن شبح الهبوط من جانب فريق سمسطا.





يحتل الألومنيوم المركز الثاني برصيد 50 نقطة، بينما يحتل سمسطا المركز الثالث عشر برصيد 25 نقطة