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أول تعليق للميس الحديدي على الجدل المثار حول قائمة المنقولات الزوجية

الإثنين 07/يونيو/2021 - 11:17 م
بوابة الفجر
كساب أحمد
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علقت الاعلامية لميس الحديدي، على الجدل المثار حول قائمة "المنقولات" المتداولة على منصات السوشيال ميديا، لأب في محافظة الدقهلية الذي تنازل عن "القائمة" لصالح زوج إبنته، وجعلها ممهورة بعبارة "من يؤتمن على العرض لا يسأل عن المال إتقي الله في كريمتنا".

وقالت "الحديدي"، خلال تقديمها برنامج "كلمة اخيرة"، المذاع على فضائية "ON"، مساء الإثنين،: "بقالنا يومين عايشين في الجدل ده.. ده كلام جميل، لكن هناك حالة من الجدل حول كونها من الشكليات وغير مهمة أو ضرورية، أم أنها حق لابد من التمسك به".

وتابعت: "الزواج مودة ورحمة، ولا فلوس الدنيا تعوض عن رجل لا يتقي الله في زوجته، أو العكس بزوجه لا تتقي الله في زوجها، فالأساس هو المودة والرحمة، لاننا مش داخلين خناقة فلوس ".

ولفت إلى أن الحقوق الشرعية يجب أن تكون مصونة وأصيلة، وأن تدول لأنه وقت الخلاف لابد من مستندات تدعم هذا الحق وترسخه والاصل في الاسلام أن للمرأة مهر، لكن العرف غير ذلك لدى بعض الفئات وبدأنا في فكرة المشاركة والقايمة وغيرها لكن المهر حق اصيل من قلب الاسلام "

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