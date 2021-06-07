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القابضة للمطارات: مطار سفينكس يستوعب 900 راكب بالساعة.. وافتتاحه يواكب المتحف الجديد

الإثنين 07/يونيو/2021 - 11:17 م
بوابة الفجر
أمنية فوزي
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قال المهندس محمد سعيد محروس، رئيس الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية، إن مطار برنيس الدولي يستوعب 600 راكب في الساعة، لافتًا إلى أنه مجهز لاستفبال أي رحلات جوية.

وأضاف "محروس"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامي عمرو خليل، ببرنامج "من مصر"، المذاع على فضائية "سي بي سي"، أن مطار برنيس الدولي بمواصفات عالمية، ومجهز بأحدث الأجهزة والمعدات، متابعًا: "ندرس إنشاء مطار مدني في سيوة".

وأشار إلى أن مطار سفينكس يستوعب 900 راكب في الساعة، وافتتاحه يواكب افتتاح المتحف الجديد، وسيكون أجمل بشرى سارة في هذا العام، مؤكدًا أن مطار سفينكس مطار واعد للغاية في مجال السياحة.

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