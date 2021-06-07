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وزيرة التعاون الدولي: الدول الخارجية تنظر إلى مصر على أنها فرصة للانفتاح على القارة الأفريقية

الإثنين 07/يونيو/2021 - 11:18 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، إنها شاركت في المنتدى الاقتصادي العالمي وهو على غرار منتدى دافوس، ويضم حوارات نقاشية مهمة جدا، فضلا عن جلسات وورش عمل.

و أشار "المشاط"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، اليوم الإثنين، إلى أنها عقدت لقاءات ثنائية مهمة جدا، لافتة إلى أن العلاقة الاستراتيجية بين مصر وروسيا مهمة جدا، وهناك مشروعات كبيرة تربط بين البلدين، معلقة: "في نقلة كبيرة.. والجميع يرى أن مصر فرصة للانفتاح على القارة الأفريقية".

وأضافت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، أن مصر مدخل رئيسي مهم جدا للقارة الأفريقية، لافتة إلى أن هناك آفاق كبيرة للتعاون بين مصر وروسيا خلال الفترة المقبلة.

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