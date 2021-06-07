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هل توجد زيادة مرتقبة في أسعار السجائر والمعسل؟.. رئيس شعبة الدخان يجيب

الإثنين 07/يونيو/2021 - 11:37 م
بوابة الفجر
داليا الحسين
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قال إبراهيم إمبابي رئيس شعبة الدخان باتحاد الصناعات، إن زيادة أسعار السجائر بدأت منذ عام 2018 عقب صدور قانون التأمين الصحي عام 2017 واللائحة التنفيذية للقانون عام 2018، مشيرا إلى أن نص القانون على زيادة 10% للمعسل لصالح التأمين الصحي.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية في برنامج " مساء DMC " المذاع علي قناة “ DMC“، أن السجائر سيتم زيادتها 75 قرشا وكل 3 سنوات سيتم زيادتها ”ربع جنيه".

ونوه بأن الدولة خسرت منذ 2020 حتى الآن 4 مليارات جنيه بسبب جشع التجار، معلقا: "التاجر بيخبط 2 جنيه في جيبة من علبة السجائر وبـ يبيع اللي بـ 18 جنية لـ 20 جنيه لا دولة ولا شركة استفادوا".

وناشد رئيس شعبة الدخان باتحاد الصناعات نزول لجان المراقبة لمنع حدوث هذه الزيادة، كما أنه يجب على المستهلك أن يكون لديه وعي وعدم دفع الزيادات.

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