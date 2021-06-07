Advertisements

أخصائي نفسي: قائمة المنقولات وسيلة لابتزاز الزوج

الإثنين 07/يونيو/2021 - 11:22 م
كساب أحمد
Advertisements
قالت هبة الطماوي، أخصائي الصحة النفسية والإرشاد الأسري، إن القائمة من العادات المتوارثة لإثبات حق الزوجة لكن في المقابل ليست هي المنقذ للحياة الزوجية؛ فمن السهل إثبات أن المنقولات تم استهلاكها واستبدالها بمنقولات غير صالحة بل استهلكت كليًا.

وأضافت "الطماوي"، خلال لقائها مع الإعلامية دينا رامز، ببرنامج "ست الستات"، المذاع على قناة "صدى البلد"، أن الإصرار على قائمة منقولات وكتابتها بطريقة مبالغ فيها في غير مصلحة الفتاة؛ فهي تبعد الكثير من الشباب عن فكرة الارتباط ولا تمنع الطلاق في حالة استحالة العشرة بين الزوجين.

وتابعت: "في حالة الإصرار على كتابة القائمة يجب أن تكون في حدود المعقول دون المبالغة حتى لا يهرب الشباب وتكون النتيجة زيادة العنوسة؛ خاصة وأن ما ستخسره الفتاة بسبب الطلاق لن تعوضه قائمة المنقولات؛ بل قد تكون سببًا في كثرة الخلافات في كثير من الزيجات سواء في بداية الزواج أو أثناء إنهاء العلاقة الزوجية واستخدامها وسيلة لابتزاز الزوج عند بعض الأسر".

أخبار تهمك

الأهلي يستقر على إعارة ثنائي الفريق في الموسم الجديد

منذ حوالي 3 ساعات

برشلونة يقترب من حسم الصفقة الذهبية

منذ حوالي 9 ساعات

وزير المالية يكشف قيمة الزيادة الجديدة في أسعار السجائر وأسبابها

منذ ساعة و 8 دقيقة

عاجل.. رئيس الأهلي يصدم موسيماني

منذ أقل من ساعتين

الأهلي يوجه رسالة قوية إلى السولية بعد تصريحات وكيله

منذ حوالي 6 ساعات

الصحة العالمية تزف خبرا سارا بشأن كورونا ومصر تتخذ أولى إجراءاتها للقضاء على الفيروس

منذ حوالي 6 ساعات

صفقة من ذهب.. الزمالك يخطط لضم القاطرة الإفريقية

منذ ساعتين و 20 دقيقة

تأييد حبس المنتجة سارة الطباخ 3 سنوات بتهمة تبديد أموال الشرنوبي (مستندات)

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. أزمة كبرى تضرب الترجي قبل مواجهة الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس غدًا الثلاثاء

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. الأهلي يحسم ملف الصفقات الجديدة والراحلين

منذ ساعة الا ربع

هل توجد زيادة مرتقبة في أسعار السجائر والمعسل؟.. رئيس شعبة الدخان يجيب

منذ 42 دقيقة

الخطيب يفاجئ نجوم الأهلي قبل موقعة الترجي بدوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل - بن شرقي يزف بشرى سارة لجماهير الزمالك

منذ ساعة و 18 دقيقة

عضو المصرية للحساسية والمناعة يزف بشرى شارة بشأن الموجة الثالثة لكورونا (فيديو)

منذ حوالي 7 ساعات

الأهلي يحاول اقناع «الدبابة» بالبقاء مع الفريق

منذ حوالي 4 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
11:11 م

وزير المالية يكشف قيمة الزيادة الجديدة في أسعار السجائر وأسبابها

عاجل.. الأهلي يحسم ملف الصفقات الجديدة والراحلين

11:32 م

عاجل - بن شرقي يزف بشرى سارة لجماهير الزمالك

11:01 م

الصحة العالمية تزف خبرا سارا بشأن كورونا ومصر تتخذ أولى إجراءاتها للقضاء على الفيروس

06:36 م

صفقة من ذهب.. الزمالك يخطط لضم القاطرة الإفريقية

09:59 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: نهاية نتنياهو

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: مسعود جواهرجى الدراما

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزمة أصحاب المعاشات فى موازنة «معيط»